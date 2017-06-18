投诉毒气影响身心 礼园居民要环境局速答复 北马新闻

（威南18日讯）高渊礼园居民投诉，他们日夜闻化学气体，让他们身心都感到很不舒服，也导致情绪异常及容易发怒，促请环境局尽快针对投诉给答案。

召集人马浚航与约30名居民周日早上，进行和平请愿签名“住宅区杜绝毒气”行动，并把该份备忘录移交给爪夷区州议员孙意志，在场者尚有威省市议员方美铼、王育璇。

马浚航向媒体说，他在去年6月就此事向环境局投诉，但当局只回复有收到他的信件，就没下文。他随后也向孙意志、方美铼投诉此事。

他说，该厂是在2年前已操作，只是近期化学气味很重，导致当地居民身心都很不舒服。礼园共有12条巷，每巷有40户住家。日夜可嗅到化学味的居民是该住宅区的第一至第六巷路，其他巷路的住家是因风向而闻到，也包括对面的住宅区福星园。

“每当傍晚7时后，化学气味就特别重，我有时在午夜回家时，也会嗅到这股化学味。所以，怀疑厂方在晚上还有操作。”

方美铼：厂房扩建无图测

方美铼说，他今年2月就不断接获居民投诉，向环境局投诉后，当局在3月份进行视察，并发出警告信。在4月及5月孙意志、王育璇等有继续跟进，市局也到厂房巡视，可惜当时环境局却缺席。

他说，根据市局指出，厂房有入伙准证，只是扩建部分未有建筑图测，而厂房也要求市局给予1个月的宽限期处理扩建手续。他说，市局是基于厂房是合法操作，所以不能随意吊销对方的执照，而目前最重要的还是环境局的报告。

孙意志：投诉至今已1年

孙意志说，在是宗投诉案中，扮演最重要角色的单位是环境局。他给予该局的信件，当局只回复第一封，然后接下来的信件当局就不再回复。

“我用电话联络，当局也是回应在处理中。但居民投诉至今天已满1年，当局的处理中到底已到达什么阶段？”

他说，环境局在早前有透露当局是依据1974年环境素质法令第31（1）条文调查是间厂房，并发警告信给厂家，因一些操作不符合规格。

他说，据市局回复，当时他们去视查时，发现厂房的浓烟及废水含有化学气体味道。凡是在新的发展区范围的工业，操作时间有所限制，即下午6时后，就必须停止工业运作。