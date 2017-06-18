槟华校教师有限合作社大会 谢果磬：投资盈利逾11万 北马新闻

（槟城18日讯）槟州华校教师有限合作社社长谢果磬提及，截至今年5月底，该社投资总盈利是11万2185令吉34仙，比去年同时期增加了19.4%。他相信，如果股市继续上扬，该社今年的投资盈利则有望达标。槟州华校教师有限合作社于周日举行第51届常年中央代表大会，同时颁发奖励金予入社满20年的社员。今年共有54人获得有关奖励金，惟出席亲自领取奖励金的只有9人。

建议派3.08%股息

谢果磬致词时指出，该社于2016年的总收入为72万7267令吉56仙，比2015年的总收入减少了9.93%。扣除行政和其他开销、法定储备金、合作社教育基金及合作社发展基金，净利为50万75644令吉9仙。

因此，董事会建议分派3.08%股息予社员。此建议也在大会上被一致通过。

他解释，该社的总收入中，定期存款的利息收入占48.22%，投资盈利占35.55%，贷款盈利占14.02%，其余收入则来自社所租金等。

他表示，该社目前投资额为408万5564令吉，仍遵守马来西亚合作社委员会（SKM）所批准，投资不超过420万令吉于大马股票交易所主板挂牌公司。截至今年5月底，该社投资总盈利是11万2185令吉34仙，比去年同时期增加了19.4%。他相信，如果股市继续上扬，该社今年的投资盈利则有望达标。

该社今年度届满的4名董事（周永富、林冰云、吕文巡、吴金星）当中，前3人续任，而新加入的董事为杨亚良。出席者包括马来西亚合作社委员会槟城代表哈雅蒂、槟州华校教师有限合作社董事会社会务顾问杨万荣、副社长周保杉、义务秘书王联兴、义务财政周永富、执行秘书许荣荣、董事何启群等。