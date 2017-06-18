林冠英：废消费税也能派援金 『你做不到，我做得到』

（北海18日讯）“你做不到，我做得到。”槟州首长林冠英强调，一旦希联入主布城，将废除消费税，并保留目前所给的一马援助金。

他指出，以中央政府利用消费税颁发一马援助金的说辞来说，如果希联废除消费税，将无法支撑援助金所带来的财政压力，但他相信在当局肃贪的理念下，援助金发放将不是大问题。

“槟州也是没有收取消费税，但却能够发放多项援助金，所依靠的就是肃贪，并把财政盈余发放给人民。”

他是在诗布朗再也区现代化多用途礼堂主持发放槟州政府援助金仪式上，向记者这么说。

询及公正党实权领袖“不会自荐担任首相”言论，他说，本身还不知道这项言论的来源与根据，所以不方便评论，媒体想要进一步详情，必需询问公正党本身，才能得出满意回复。

此外，林冠英也大开玩笑，指本身对粉色钻石很好奇，更可惜刘特佐把稀世奇珍送给名模，而非来自我国的任何一名女生，让人感到惋惜。

槟州福利、环境与爱心社会委员会主席彭文宝指出，肃贪不分政党，如槟州致力于肃贪，在财政惯例方面更是每年都受到总稽查司的赞扬。

他认为，一些有议程者攻击槟州政府将成为破产州，是子虚乌有的指控。

州行政议员阿菲夫也在会上致词，并讲解槟州各项惠民政策。