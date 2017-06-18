阿菲夫：相比去年同期 槟骨痛热症死亡降40%

（槟城18日讯）槟州卫生委员会主席阿菲夫透露，今年从1月1日直至6月17日为止，州内共发生了6宗骨痛热症死亡案例，这相比于去年同期所发生的10宗死亡案例，已下降了40%。

他也透露，槟州于上述时期共接获1110宗骨痛热症投报，相比于去年同期的1828宗，下降率达39.28%，即减少了718宗。阿菲夫是于周日中午与槟州首长林冠英与峇都茅区州议员阿都玛力一同前往新港国能组屋，探访于本月6日因骨痛热症逝世拉菲达（31岁）的丈夫及母亲时，这么指出。

他说，目前槟岛内地2个骨痛热症黑区分别位于斯里旺沙2及武吉占姆花园，另外还有10个受控疫区，为此他奉劝民众采取必要行动来预防骨痛热症。

林冠英：千元抚恤蚊症逝世家庭

林冠英则表示，对于因患上骨痛热症不幸逝世的案例，州政府都会发出1000令吉的抚恤金给家属。

他说，今年本身已经前探访6个死者家属，而今日探访的死者家属居住环境最为干净，不过这并不表示干净的居住环境就不会发生骨痛热症，希望民众可多加注意。

随后，死者丈夫扎瓦（28岁）接受媒体访问时表示，本月4日（周日）发现妻子的身体发烫及不舒服，将她送入班台医院检查并诊断患上骨痛热症，且在隔日被转入槟中央医院治疗，不料却于周二（6日）逝世。