白天睡觉晚上活跃 3年写逾300幅篆文心经 大城小镇

报道：胡连花

（威南18日讯）爪夷张海贵（49岁），从少年开始作息就日夜颠倒，白天睡觉，晚上活跃，近3年还利用凌晨时间，以篆文写心经，至今已创作了逾300幅作品。

少年时期的张海贵是一名体操高手，他在大山脚参加健身班时认识日新的一名老师，获他的指导训练，练习拉吊环、拉筋。1990年在他有机会可以代表参赛时，他却选择放弃，与朋友前往日本工作。

虽然他并没有完成高中学习，不过从小就对中华文化情有独钟，尤其是古学之类，他本身有收藏一些古文书籍，最爱唐诗三百首，甚至可以背诵百多首诗。不过，早年他并没有写书法。

他从小就习惯夜睡，未开始写心经的时候，已经是清晨4时才入睡。现在开始写书法后，睡觉时间则推得更迟，一直到早上7时或9时才开始入睡。

他日常的保健是，即使白天睡觉，也要让自己睡足8小时，然后做拉筋运动，会服用些自己调制的补品。

与友人分享所学文字

华都村小学毕业的张海贵接受本报访问时说，他在2014年接触五公司德教会济善阁，当时参与习乩部分，他负责报谕部分记录乩文。

因为这样，重新接触了文字，特别是古文部分。此后他有空闲就会翻一翻古书。当时有想到把白话文转换成古文，于是他开始动笔，然后把所学到的文字与朋友分享。

“有一天，一位好友问我能否用篆文写心经，我就很愿意尝试，找了心经的260个字，花了一周的时间，都转换成篆体。就这样开始了篆书心经书法创作。过后，也用甲骨文写心经。”

他说，他的第一张篆文心经书法是用了一周时间完成。然后他也尝试用图画写心经，这些的作品都非常得心应手，第一批创作的初画都赠送给庙宇或社团组织结缘。

“我国著名书法家王山野曾说，在国内可能找不到第二位写篆文、甲骨文的书法家。就连中国朋友把字画帯回国后，其友人看了都很惊讶，这些文字是出自马来西亚华裔之手。”

自我挑战迷你书法

张海贵的书法中，最大面积的是11尺宽，他用了3天时间完成，这也是因为他的书桌面积只能容纳这个尺寸。初时写普通尺寸的篆书心经，他要花费10小时完成，现在只要3小时就能完成。

他现在要自我挑战，趁视力可写迷你心经时，多耗时在这方面，以避免未来无法书写而造成遗憾。

他成功挑战1公分空间写3个字体。他正在考虑要再向前挑战，以1公分的面积写4个字体。

他说，完成迷你书法后，他眼睛劳累到隔天不断流泪，因为书写时，不只是要让眼睛的视觉定位，手也要稳，才能行笔。

感恩德教师尊启发

回顾这3年的经历，张海贵认为，他能有今天的成就，握毛笔挥毫，是德教师尊的启发。即参与习乩才发现篆文的存在。他本身不是佛教徒，第一次写篆文，也是从德教的十章八则写起。

他自己也奇怪，在没有人教导的情况下，为何能写出一手字体整齐又美观的篆文心经，而且又能得心应手写出工整的篆文心经书法。如是用行书来写心经，他相信自己无法达到书法家的程度。

他已把篆文心经字体写到滚瓜烂熟，一则心经有260个字体，无字就占了21个，而他每则心经中的无字，都不会出现重复的字体，意思说一则心经中会有21个不同样本的篆文无字。