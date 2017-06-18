涉受贿委任7食品公司 雪社会发展局局长保外 北马新闻

（亚罗士打18日讯）54岁雪州社会发展局局长因涉及接受总值15万9053令吉佣金，作为委任沙希占名义下的7间食品公司，分别为托儿所及幼儿园提供9项食品供应之交易条件，今早被反贪会押上米都法庭面对2项贪污罪名，获法官允许以8万令吉以及1名担保人保外候审。

被告莫哈默阿南（54岁）今早被反贪会押上法庭时，一脸淡定，满脸笑容面对媒体镜头。

他在第二地庭听取2项控状后，皆表示不认罪，要求审讯，承审此案的法官阿兹曼批准他保外候审，案件择定于7月31日进行审讯。

第一项控状指被告于2016年12月14日，接受沙希占的7万3000令吉贿款，作为委任沙希占名下所属的2间食品公司，根据政府订单分别为托儿所及幼儿园供应奶粉及巧克力粉。

第二项控状则指被告于2015年1月7日，接受沙希占的8万6053令吉22仙贿款，作为委任沙希占名下的5间食品公司，根据政府订单供应奶粉、饼干、可可脆片以及玉米片等予托儿所及幼儿园。

2项控状皆抵触2009年反贪会法令第17(a)项条文，并可在相同法令第24项条文下被控，一旦罪成，被监禁不超过20年，以及罚款不少过贿赂金5倍数额或1万令吉罚款。

主控官哈菲兹基于此案涉及贪污数额高达15万9053令吉，要求将保释金数额定为10万令吉。

被告辩护律师代表阿都哈迪在求情时，以被告共有8名孩子，最小仅出世55天，其中5名孩子还在求学中，被告目前的布城社会发展局局长职位已遭搁置，其银行户头在5个月前已被冻结，加上他是初犯，希望法官减低保释金数额。

据了解，被告莫哈默阿南也曾担任吉州社会发展局局长。