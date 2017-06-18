李光耀在九天之上哀嚎？

文：菁草

新加坡李家内讧还在演变，各种评论琳琅满目。本文不谈事件中的是非，只论“内讧”。其实，单单李家内讧的发生，就已经把李光耀一生为自己树立的金字招牌打碎了。

李光耀从80年代开始提倡儒家思想，他要新加坡成为一个儒家社会。新加坡第二任总理吴作栋曾经公开形容李光耀为“当代孔子”。

儒家学说强调的其中一点是：仁爱精神。

可是，只不过为了一间老屋，兄妹兄弟间就能撕破脸皮，从家里吵到网上，这是老李力倡及所要的儒家思想的体现吗？

单单内讧本身，就已经反映出这三兄弟兄妹之间多么缺乏仁爱精神。

辉煌的金字招牌，就这样被打烂，破碎片片随风飘扬。

其实，有新加坡朋友偷偷说：“老屋问题可能（可能而已）只是整个事件里的一个小部分。真正的大问题还是老李夫妇留下的庞大财产的分配所衍生的问题。”

这就引发出另一个更加耐人寻味的问题：这笔财产究竟有多少？

内讧中有人说李光耀把财产平均分成7份，原本要把其中2份分给其千金玮玲医生；后来经过一番纠结，确定还是只给1份。

究竟这7份之1是多少？

当然，这是不会有答案的问题，因为知道李光耀夫妇真正财富的人不可能有机会公布有关数据。

事实上，不管是为一间老屋而闹还是为了财产分配而闹，一个天天要国人严守纪律的领袖却无法成功训练自己的孩子掌握“律己“情操，公然家丑外扬，破坏家誉，李老想不在九天之上哀嚎都不可以了。

李家的事，让人看到：治国平天下固然不易，齐家更难！