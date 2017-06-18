华人成为被遗弃的路边草 异言堂

文：若希

正当雪兰莪州丹绒士拔情人桥的两家华人餐馆被雪州执法当局拆除的时候，让全国华人见识到了民联执政州属，执法人员竟然可以那么地无情，连一点通融的空间也没有。

根据在社交媒体流传的现场影片当中，可以看到其中一家华人餐馆的女业主跪在地上，恳求执法人员通融她一天的时间，以让她可以将餐馆的设备搬走。

据了解，她要求一天的时间，是因为她要通知搬运东西的承包商到来，以将餐馆的设备给搬空，这样的执法人员便可以很从容的将她的餐馆拆除。

然而，影片中可以看出不论有关女业主如何地哀求，用了近乎歇斯底里声音高喊要求通融，执行人员还是不为所动的，最终餐馆还是难逃被拆毁的命运。

当然，众所周知，国有国法、州有州法，每个人都得遵守，这是理所当然的，有关餐馆建在州政府的土地上，州政府有绝对的权力将建在有关土地的任何建筑物拆除，这一点没有人会反对的。

只是有时候看情况，总可以法外开恩一下的，例如那位女业主见到执法人员来势汹汹，也知道这次是无法再拖延不搬迁了，她只是要求通融一天的时间，以让她得以从容地搬走餐馆里面的设备，而不必那么狼狈被执法人员将有关设备搬到餐馆外面而已。

但是，这一点的要求而已雪州的执法人员都不肯通融，真的是令全国人民，特别是华人感到气愤不已。

或许执法人员会担心业主会一天再拖一天地这样地拖下去，但是如果执法人员肯通融一天的话，如果第二天有关业主再不搬走设备的话，他们再执行权力强行拆除的话，那么全国人民也真是无话可说了，毕竟雪州执法人员已经给了对方机会。

然而，现在大家看到的是希望联盟执政的州属，执行人员连一点转弯的余地也没有，搞到其中一个业主当时还愤怒过头，拿瓶子敲打自己的头自残，让见者都觉得他们非常可怜。

最讽刺的是，身为希望联盟成员党之一的行动党，对于华人餐馆被拆除的事情发生的时候，并没有看到重要的党要到现场协调，提供一个两全其美的解决方案。

反之，从社交媒体当中，许多人还可以看到一些行动党的党要在忙着进行他们的社交活动，一些甚至是协助中国人民到一家公司讨回他们投资的钱。

因此，我国人民，特别是华人，不禁地在想，到底行动党的头头们是在想什么的，为何在上两届全国大选中，华人那么毫无保留地将选票投给了行动党之后，现在它却可以对华人那么地无情。

每当华人发生事情之后，总是见不到行动党的党员马上跳出来处理，难道华人在投选行动党之后，现在真的是连路边草也不如，现在我国的华人唯一能够做的就是自求多福，千万不要奢望行动党可以第一时间来协助他们。