走私军火毒贩被歼灭 住家起获冰毒自制炸弹 北马新闻

（亚罗士打18日讯）走私军火毒品贩驾车遇警方拦截，朝警方开枪，结果被警方歼灭。

吉打州警方周六清晨在吉南华玲歼灭一名涉及军火毒品走私及破屋抢劫的惯匪，并在现场起获1把Norinco半自动手枪、40克的海洛英毒品、以及较后在其住家起获250克的冰毒，自制炸弹以及数种子弹。

死者证实为拥有3项犯罪记录的41岁悍匪莫哈末法兹达祖丁。

吉打州总警长拿督阿斯里今天下午在一项新闻发布会上证实这项消息时披露，死者没有职业，最后地址是霹雳州彭加兰乌鲁的甘榜士拉隆，而死者的泰籍太太莎薇达（30余岁）也在住家被警方扣留，并申请延扣1星期协助调查。

他补充说，在枪战现场起获的海洛英价值1000令吉，而较后在住家起获的冰毒则价值1万7500令吉。

在匪徒住家除了起获冰毒，警方也同时起获1支水管形的自制炸弹以及数种子弹。

他指出，警方人员是周六（17日）清晨4时25分在吉南华玲的甘榜稳朝甘榜乌鲁冷贡的路口发现1辆停在路旁的可疑丰田Vios轿车，当警方人员指示坐在司机座位的男子下车时，对方突然发难，从车内开数枪，过后从乘客座位开门跳出时再朝警方开枪数响，警员被逼开枪还击。

匪徒过后被证实头部及胸部中弹当场毙命。死者遗体较后送入亚罗士打苏丹娜巴希雅医院太平间解剖。警方援引1971年军火法令、刑事法令307项及1952年危险毒品法令39项条文调查此案。

出席记者会者包括吉打州警方刑事调查主任米尔高级助理警监、华玲警区主任沙夫丁警监、查案官杜荣山助理警监等。