希山慕丁要求美司法部 出示证据支持指控1MDB 国内新闻

（吉隆坡18日讯）国防部长拿督斯里希山慕丁要求美国司法部（DOJ）出示证据，以支持其有关一马发展有限公（1MDB）的指控。

他说，如果缺乏确凿的证据，任何针对特定人士的指控，仅会破坏美国司法部的声誉与公信力。

“别一次又一次地发表声明却没有采取任何行动，如果他们要控诉，他们得让被控诉的人有辩护和为自己平凡的机会。”

“如果他们不采取行动，美国司法部的信誉将会受到民众的质疑。”

希山慕丁今天出席巫统秘书部门的会议后，在记者会上发表上述言论。

他说，如果这些没有采取必要行动的声明一直持续下去，某些政党会“浑水摸鱼”，通过美国司法部的声明以取得政治利益。

询及美国司法部发表的最新指控是否会对巫统在来届大选构成影响？ 希山慕丁说，人民将会做决定。

他说，虽然当今发生许多与国家有关的课题，但社会基层仍希望他们在当地受照料。

他说：“选民希望本身受到照料，对他们而言，地方问题更为重要。我有信心利用正确的方式贴近人民，我们肯定可以反击司法部的言论。”