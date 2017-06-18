“这份情义是无法回报 ” 独居贫困老翁有新屋住了 国内新闻

(怡保18日讯) “我很开心，竟然有这么多人帮忙，想来也感到不好意思，因为这份情义是无法回报。 ”

九洞独居贫困老翁张书虾于2016年一场大风雨中失去破屋，如今在来自槟城和太平及一众社会热心人士的协助下，重建住屋计划得以落实，教他大为感动及开心。

张书虾周日是在社会主义党副主席沙拉丝及万里望协调员薛嘉安排之下，邀请记者见证新屋落成的简单仪式，并希望通过报章感谢所有协助过他的热心人士。

本报于今年4月14日就张书虾求助做出大城小镇封面报导。

今年已76岁的张书虾，原是一名建筑工人，有5名兄弟姐妹，双亲去世后，过著独居生活，每月仅靠福利局300令吉援助金维持。

他原本的破屋于2016年在一场大风雨中倒下，被逼在房屋倒塌处旁，捡回一些尚未损坏严重的木板以及别人不要的木板，搭建了一个非常简陋的暂时住所。平时日常生活，包括冲凉，甚至大小便都在这间不到100平方尺的简陋小木屋进行，小木屋衔接到沟渠，就是他简陋的厕所，在没使用时，就以一块木板遮住。

目前新屋完成98%，只剩下一些小工程如安装厕所马桶，洗脸盆，电座插头及窗帘等，有关工作最迟在下周全面完成。

沙拉丝指出，早前筹建屋子的新闻刊出之后，获得承包商愿给予优惠价协助建屋；房屋包括一个客厅，厨房及厕所，耗资1万令吉。

她说，在得到来自太平及槟城的热心人士捐献，筹得大部份的建屋基金，包括6000令吉预付给承包商购买建筑材料及随后又筹获3000令吉，惟目前尚欠承包商1000令吉，并希望得到善长仁翁捐助这1000令吉。询问详情或有意捐助者，可以联络张美珊017-2377518。

至于其他如衣橱，桌子，床垫枕头都由槟州及太平的热心人士报效。

另外，来自槟城及太平的热心人士今日也特别携带面食、糕点及包装水等，到来恭贺张书虾入住新屋，让张书虾感动不已。