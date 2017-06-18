无需再通过代理跑腿 槟岛办中国签证更省! 北马新闻

报道：郑志贤





（槟城18日讯）北马人办理中国签证不再须通过旅行社代理或跑腿，本月30日起可自行到槟岛办理中国签证更省！

中国驻槟领事馆总领事吴骏昨日宣布，该馆在6月30日起，正式提供办理中国签证服务。据了解，一旦该馆的办理签证中心收费与吉隆坡中国驻马总领事馆的申请签证收费一样，北马人在槟岛办理申请中国签证，平均办理一次性及两次性入境中国签证相信可省下介于60余令吉至80余令吉费用。

据中国驻马总领事馆官网所列出中国签证申请服务中心的申请收费，一次性入境的签证收费为88令吉30仙、两次性签证108令吉30仙、6个月多次性签证138令吉30仙及12个月多次性签证178令吉30仙，这些为普通申请（第4个工作日取证）的收费。至于加急申请及特急申请，即分别在第3个及第2个工作日取证的申请收费则较高。

民众可省下代理费用



飞阳旅游有限公司董事谢益来向《光华日报》说，一般上，旅行社为北马人办理的中国签证申请平均一次性收费介于150至170令吉，随着中国驻槟领事馆宣布北马人可在槟岛办理中国签证后，他相信民众自行前往签证中心办理预料可省下60余令吉至80余令吉费用。

他说，旅行社办理的两次性入境中签证收费约180令吉，若自行办理相信也能省下约70令吉。

他指出，虽然中国驻槟领事馆宣布在本月30日北马人可在槟岛办理中国签证，但没详细说明收费，不过只要收费与吉隆坡中国驻马总领事馆的办理签证收费一样的话，北马人自行办理预料会节省更多钱。

另外，吴骏昨日指，中国驻槟领事馆开放的办理中国签证手续，将委托中国银行处理。北马人可在6月30日起，前往位于槟岛漆木街(Lebuh Bishop)的签证中心(中国银行附近)办理中国签证。有关收费及办理程序与吉隆坡的中国驻马总领事馆一样，唯处理时间需6至7日。