“港小巨肺”Celine曝成功秘笈 日上YouTube听歌(视频)

年仅9岁的香港小巨肺Celine（谭芷昀）继前年参加过《Britain’s Got Talent》，近日又参加美国才艺节目《America’s Got Talent》，她的preview片段一出，在脸书及YouTube已录得超过1334万次浏览！其实Celine能够发挥歌唱潜能，靠得不只是天份，她每天练歌练琴，还不时上YouTube听歌。

（香港18日讯）据香港苹果日报报道，年纪轻轻的Celine可谓身经百战，2年前她参加中国的歌唱节目《中国新声代第二季》，她唱的一首《You Raised Me Up》震摄人心，在YouTube浏览次数逾4千万，巨肺高音与爆炸力被网友封为“新小巨肺”和“小邓紫棋”。她参加《中国新声代第二季》前，多次参加香港儿童歌唱比赛获得冠军。她也曾获邀到2014年茜拉的上海演唱会当嘉宾，演唱《冰雪奇缘》主题曲《let it go》。

其实Celine 3岁时，从事唱歌老师的爸爸谭顺生，就发现到Celine的嗓音很特别，又懂得抖音，谭爸爸就发觉她对唱歌很有天份，所以就想教她唱歌。而谭爸爸为了让Celine能够更好掌握音乐技巧，还两父女一起去地铁站练习演唱。

谭爸爸大赞女儿够自律，每天自动自发花时间练歌练琴。谭爸爸坚持要Celine早睡早起，所以Celine每晚9时前就睡觉。第二天早上7时就起床，吃完早餐后还弹20分钟钢琴，而临睡前一小时就是Celine的自由时间，可以任上YouTube听歌。谭爸爸也表示Celine没看电视，只会上YouTube听歌，大约9时就去睡觉，很有规律。”