廖中莱痛批行动党 乖离华人传统价值 国内新闻

（吉隆坡18日讯）马华总会长拿督斯里廖中莱痛批，民主行动党已将华人的传统价值搞得一塌糊涂，甚至连华人最基本的礼义廉耻和感恩之道在行动党本身已荡然无存。

他在为自立合作社第35届年度代表大会开幕时指出，华人讲究“忠、孝、仁、爱、礼、义、廉、耻”，是一个注重礼仪的族群，华人应懂得感恩，而非遇到问题寻求马华援助，大选投票却支持行动党。

“华人是一个讲礼讲义气的族群，但是行动党告诉华人‘拿马华的钱投行动党’、‘有事情找马华，投票却不投马华’，这是华人该有的普世价值吗？”

“其实，华人从小教导孩子应懂得感恩，教导孩子礼貌，这是一个非常重要的价值，但是今天华社已经失去了这样的价值，这是谁造成的？告诉你们，这是行动党造成的，行动党必须负起最大的责任。”

他形容，行动党已经乖离华人最重要的普世价值观，该党只是空谈理想，不讲原则，而这种空谈理想及不讲原则的政党是我国害群之马的政党，这种政党会不择手段达到想取得的目标，甚至会毁掉华社前途的政党。

“我们认为当一个孩子懂得感恩的时候，他就懂得孝顺、懂得社会的秩序、懂得如何确保这个国家继续地和谐、合作与团结发展。但是，一个不讲原则的政党所推出的价值观，是非常严重的。

“这个政党会不惜一切在获得华裔选票后，当掉华人的前途，大家要清楚告诉华社，这不能再发生，不能够再听信行动党！

“行动党过去被前首相敦马哈迪打压了逾20年，如今却抱在一起，这显示行动党是一个没有原则的政党，一个没有原则的政党是很可悲、很可恶的！”

他说，倘若华社继续沿着行动党的路线，那我国华社势必走入“死胡同”，最终华裔在我国的地位将非常低。