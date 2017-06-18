助中小型企业大展拳脚 廖中莱促自立合作社银行 国内新闻

（吉隆坡18日讯）助中小型企业大展拳脚，马华总会长拿督斯里廖中莱促自立合作社加紧脚步成立自立合作社银行。

廖中莱指出，配合电子商务的到来和中国倡议的“一带一路”，自立合作社应加紧步伐，成立自立合作社银行，以便助国内的中小型企业掌握商机大展拳脚。

他表示，随着阿里巴巴集团创办人受委为大马政府数字经济委员会特别顾问后，我国的电子商务迅速发展，因此自立合作社不能坐着空等，必须先成立自立合作社银行，以助于中小型企业的发展。

“我国中小型企业对国家生产总值（GDP）所作出的贡献，每年维持在8%的提升，我们希望随着自立合作社银行的成立，能够在2020年时，将中小型企业对国家生产总值的贡献从现有的36%提升至41%。”

廖中莱也是交通部长，他是周日早为自立合作社第35届年度代表大会开幕时，如是指出。

他说，自立合作社最初以教育贷款为核心业务，较后逐渐朝向业务多样化，如提供企业贷款、微型贷款、杂货店转型计划以及修车厂现代化计划等。

“最近，自立合作社也运用政府所提供的1亿令吉贷款，推行华裔中小企业贷款计划，它可说是一个果断和实务的策略。”

“据我所知，自立合作社的华裔中小型企业贷款计划自2015年推行以来，已经让535名华裔中小型企业的业者受惠，贷款总额达到9815万令吉。”

“目前，自立合作社已经成为合作社当中主要的中小企业融资机构之一。”

他也盛赞，自立合作社中小企业贷款的不良贷款率保持偏低，这显示自立合作社对贷款者申请条件的严格评估和严谨的信贷管理方法。

需要雄厚的社员基金

针对廖中莱敦促自立合作社加紧脚步成立自立合作社银行一事，自立合作社董事主席拿督黄炳火表示，基于成立合作社银行的基本条件是合作社需要至少3亿令吉的总资产，然而该社的总资产仅1亿2800万令吉，尚缺1亿7200万令吉。

因此，他宣布，董事部已率先以身作则，即每名董事的股份至少增加1万令吉。

他披露，其实自立合作社已经与2016年成交银行合作社计划书供合作社委员会审核，而有关的计划也正在进行中。

“由于这需要雄厚的社员基金，以成立合作社银行计划，董事部鼓励全国社员响应这项宏大计划。”

“如果每一名社员能够给予董事部大力支持，增加社员股金，就能够加紧脚步成立自立合作社银行。”

另一方面，黄炳火也宣布，截至2016年底，自立合作社净利达516万令吉，因此董事部建议派发4%的终期免税股息予每一名合格社员。

“随着自立合作社的业务多样化后，资产已经从2011年的1亿3000万令吉，增加到了2016年的2亿6600万令吉，整整翻了一倍！”

出席自立合作社第35届年度代表大会的包括大马合作社委员会执行主席拿督诺扎里、自立合作社董事副主席拿督邱励兴及义务秘书拿督易沛鸿。