警破网售高考试题骗案 近百考生上当被骗 国际新闻

（郑州18日综合电）河南鹤壁市浚县公安局，近日破获一宗网上推销高考试题骗案。骗徒声称有内部关系，可提前获得试题和答案，近百考生中招，合共被骗约300万元人民币（约190万令吉）。惟骗徒落网后承认，根本没有所谓的高考试卷和答案，只是按行骗剧本向受害人进行诈骗。

高考生马X玲近日报案，指上周以每科1000元的价格，在网上向报称拥高考试题和答案的网民，购了三科试题。对方收款后传来一个加密的压缩文件夹，并要求马女再交4万元保证金，才能得到解压密码。马女其后在网上交款，但对方突然消失。

警方接报后借助反诈公益平台的数据库，对疑犯使用的银行赈号、QQ号码进行分析，最终在福建省泉州市某小区抓获疑犯刘某；再透露刘某供词，警方又抓获另一名疑犯郑某。在抓捕现场，警方查获大量POS机，银行卡、电脑，以及诈骗使用的剧本等物品。

嫌疑人郑某供称，他注册了近百个QQ号码，专门寻找作案目标实施诈骗，而刘某则购买了70多张银行卡和3台POS机，负责洗钱，两人按照一定的比例分赃。

对于声称从内部渠道获得试题，两人承认根本没有这回事。截至上周，全国已有近100名高考考生受骗，涉案金额达300多万元。