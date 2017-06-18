意外绊倒 知名斗牛士遭牛戳死 国际新闻

（马德里18日综合电）举世闻名的西班牙斗牛士凡迪尼奥，周六在法国西南部斗牛时意外绊倒，被牛刺伤后送医不治。

法新社报道，毗邻西班牙的法国城镇蒙德马桑庆祝斗牛节，轮到36岁的凡迪尼奥上场表演时，他却被自己的斗篷绊倒在地，随即被满身鲜血的狂牛撞飞。倒地时，狂牛用角刺向他胸部，把他的肺刺穿。

照片显示，凡迪尼奥被这头怒气冲天、同样严重受伤的公牛抛向空中。

医院当局拒绝置评，但一名独立医疗服务消息人士告诉法新社，凡迪尼奥在救护车上两度心脏病发，送达附近城镇蒙马桑的医院后不治。

以作风大胆闻名

凡迪尼奥是一位职业斗牛士，以作风大胆闻名，同伴不敢应战的狂牛他也毫不犹疑上阵，在2012年试过单人匹马应付6个育牛场派出的6只公牛。

根据路透社，凡迪尼奥是去年来第二位在场上被牛刺死的西班牙斗牛士。巴瑞欧去年7月在众目睽睽之下被牛刺死，为1990年代早期以来第一位在西班牙斗牛场丧命的专业斗牛士。

斗牛在西班牙已有数百年历史，仍受民众欢迎。加泰罗尼亚在2012年禁制这项活动，但禁令在去年10月遭宪法法院推翻，指斗牛为西班牙传统遗产，是否禁止该由中央政府决定。#