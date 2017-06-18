云南女子养猫做宠物 惊为国家二级保护动物 国际新闻

（昆明18日综合电）云南西双版纳州猛海县一名玉姓女子，上月初买了一只小猫饲养，直至近日才发现其饲养的是国家二级保护动物豹猫。玉女日前向当地森林公安局求助，警方将其送至动物园。

玉女上月初看到有人贩卖一只眼睛尚未睁开的小猫，担心小猫被“人家拿去吃掉”，就用300元人民币（约190令吉）买来喂养。“很好养，一给它奶瓶它就会主动吮吸”，玉女说最近她发现自己宠物的食量越来越大，尤好肉类。“它一顿饭要吃4条鱼或半公斤肉，家里的鸡被它咬死好几只，它的耳朵、嘴巴也越来越不像猫了”。

玉女上网查询，发现其宠物竟是中国国家二级保护动物，于周三向当地森林公安局求助，民警赶到玉女家的院子里，看到豹猫已被铁笼关起来，随即联系当地热带动物园。经检查，该豹猫身体健康，发育良好，但目前并不具备野外生存能力，故不能将其放归自然。

据悉，豹猫是国家二级保护动物，别名铜钱猫、石虎等，为亚洲猫科动物，对人畜没有攻击性。成年豹猫体型相对于云豹等较小，是食肉类动物，平时主要吃小鸟、老鼠之类的小动物。