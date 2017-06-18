眼看匕首刺向父亲胸膛 12岁孝女舍身挡刀 国际新闻

今日是父亲节，一众孝顺的子女都纷纷出动，要与父亲一同庆祝，表达爱意。湖南长沙12岁女童李典对父亲的爱更超越生死，本月10日她看到歹徒持一把匕首刺向父亲胸膛，为了保护父亲竟奋不顾身扑向歹徒，最终匕首未有刺中李父的要害，但李典的手臂却被割伤，鲜血直流。李典年纪轻轻却舍身救父的行为，获网民大赞。

事发于10日凌晨3时许，李父在家中听到楼下传来一轮争斗声，便推开窗户一看，果然发现楼下正有人打架。身为社区干部的李父随手抓起一件衣服，便下楼劝架。李典见状，不放心父亲一个人前往，亦跟随父亲下楼。

惟李父下楼后，本来因醉酒闹事的两群人已不见踪影，李父以为事件已平息，便准备回家休息。可就在他刚折回楼道时，突然有名歹徒冲出来，一边叫嚣︰“没想到还有救兵，看我怎麽打死你”，一边拿匕首乱刺。李典见事态危急，未及大声呼救，便奋不顾身奔向父亲。

眼看匕首正刺向父亲胸口之际，李典使出浑身力气撞向压在父亲身上的歹徒，成功使匕首没刺中父亲，却砍在李典的手臂上，顿时鲜血直流。此时，周围不少居民赶抵现场，歹徒见状迅速逃离。李典及其父亲事后被送院治疗。

经检查，李典的伤口长约12厘米、深约8厘米，深至见骨，医生花近4小时才把伤口缝合。然而李典毫不后悔，更腼腆地说︰“爸爸有危险，第一时间想的，就是要去救他！”而李父左胸下部有两个约3厘米的伤口，离心脏很近，全身多处划伤。

目前，行凶的歹徒事后已被警方抓捕归案，李典和其父亲接受治疗后，恢复情况良好。