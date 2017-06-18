别问是男是女 Michelle Goh舞台交出专业 真情面对面

主持人/张易雄 报导/蔡卒妨

摄影/陈友晋、部分由受访者提供

眼前的他，有一股浑然天成的魅力，热辣得让人无法将目光从他身上移开。

舞台上，他高调亮眼、踩着4寸高跟鞋，华丽服装换了一件又一件，

卸妆后，他低调又注重隐私，去哪都怕被人认出；

大众面前的他言词犀利大胆，其实内心软得不得了，眼泪说来就来。

个性大喇喇的他无所不谈，从 390多件服装，到一天上大号5次；

从人生低潮，到没有Facebook活不了……

他就是Michelle Goh，北马火红的反串主持人。

人物简介 — 吴米雪 Michelle Goh

本地著名反串主持人，活动策划公司Fun Factory Entertainment老板。

得知《真情面对面》主持人张易雄想要访问他的时候，吴米雪（Michelle Goh）说了这么一句话：“我这么老了，还有话题性、还有人要看吗？接着又自答，也对，本地就需要我这种老姜，够呛够辣。”

身为本地反串主持人的先锋，出道30多年的Michelle，名气仍然响当当。尽管不懂得说华语，只会说英语马来语和福建话，也无阻他在主持界的大姐大地位。90年代，他是VOR歌舞厅的台柱司仪，每晚为了他进场的观众不计其数。

Michelle说，上天很公平，它给了每个人与生俱来不同的天分与技能。“有些人擅长下厨，有些人厉害画画，而上天给了我一个很厉害说话的嘴巴。”

他自认从小就爱说话，但不喜欢念书，小学时期常因为在班说话而被老师罚站。中学时期的他虽然考上名校，但每年都掉班，庆幸每次考试还可以过关。想不到的是，个性活泼的Michelle开始踏入社会时，却在银行过着朝九晚五的白领生活。生动风趣的谈吐，让他深受欢迎，许多师奶到银行排队不为存款或提款，只为和他说话。

后来，Michelle在朋友介绍下，加入了80年代北马著名的人妖歌舞团Mannequins兼职跳舞、演喜剧，开始接触反串演出。后来，VOR歌舞厅在槟城开幕，负责人到银行挖角，他正式展开反串主持人的生涯。

“我出道时，槟城有很多男主持人，我觉得大家做一样的东西没特色，于是大胆选择反串女人，没想到反应会这么好。顾客能够接受我的形象，友族不排斥我，这是最大的肯定。”

谁也没想到，3年后，当红的Michelle却因为VOR关闭而面临失业危机。“我走红时，很多人靠近我，开酒请我喝、送我礼物。我落难后，在外头遇到他们，个个看到我掉头就走，或勉强跟我打招呼，让我很受伤。那段日子我很茫然，心想不如死掉算了，我不懂自己还可以做什么。感谢我的一名前生意伙伴，特地载我到峇六拜和北海的工厂区，告诉我，这些公司每年会办晚宴，他们需要主持人，让我重新燃起了希望。”

现在，Michelle的工作以主持工商企业晚会为主。“成立自己的活动策划公司Fun Factory Entertainment后，我的生意伙伴说，我不能再像以前那样大胆开黄腔。我现在的客户多是公司的管理层高职或是友族同胞，我必须换另外一种风格。”

一些夜店负责人上门邀请Michelle表演，希望他像以前那样说黄色笑话娱乐大众，价码任开，他拒绝了。“我不敢，我怕影响我辛苦建立的形象。为了赚那几千块赔上事业，不值得。”

真身不曾曝光

反串，已经成为Michelle的标志和特色。然而，卸妆后的他，和普通男子并没两样。

除非必须以Michelle Goh身分会客，平时的他在白天和顾客开会时，只会以一般上班族打扮出现，长袖衬衫、挂上眼镜，拿着公事包，看起来老老实实，和舞台上那个艳光四射的Michelle Goh完全扯不上关系。

这么多年来，他不曾让媒体曝光他真身的照片。媒体要求拍摄他变身前后的对比照，他宁可不受访。“这是我的隐私，大家不必知道我原本长什么样，我想保持这点神秘感。”

此外，Michelle说，“我很pantang听到人家叫我pondan。一般上顾客都不会这么叫我，一些比较俏皮的熟客，就会跟我开这种玩笑。”

有次被人公然喊“阿瓜”，高EQ的Michelle凭个人智慧，巧妙地化解掉尴尬，他的妙语如珠也让对方很受落，最后开心收场。

声音辨识度高破功

去外头用餐时，总会担心随时被人认出，对他指指点点。“在台上就没问题，我有110%的自信，台下又不一样了。”

尽管大众无法认出卸妆后的他，他却因为声音太有辨识度而破功。易雄说，因为你没改你的声音，有些人在做秀时会用另一种声音。

“是的，我没换声，我都用同样的声音。有次跟朋友去咖啡店，隔壁桌的人听到我说话，突然转身看我，跟我点头。朋友笑说，你完了，全部都看着你。接着有人走过来问，是Michelle Goh吗？我否认，对方坚持没认错。‘真的是Michelle Goh！’说完，其他人拿着手机围过来，吓得我丢下朋友，落荒而逃。”

Michelle很享受他的工作，同时不否认这行也有难处和辛酸，例如在台上要踩着四寸高跟鞋。“我在家常常穿着4寸鞋走来走去练习，曾经跌倒过无数次。四寸鞋不好走，除了模特儿、习惯天天踩高跟鞋的白领，我想，没几个女人招架得住。”

一天上大号5次

易雄告诉Michelle：你的样子很自然，和20年前一样没变，身材依旧苗条。

Michelle开心地说，他平时只是勤做facial，偶尔补充一些胶原蛋白，没做其他“加工”。“我坚持必须做运动，健身，跑步等等。一些女顾客甚至怀疑我去韩国整容。我想，我还算保持到不错吧，保持心情愉快也很重要。”

“我也没特别节食，想吃什么就吃。吃不胖，或许跟我一天上5次大号有关系。我去做身体检查，医生说没问题，每个人都有不同的排泄系统，只是我的比较特殊。

如果我去选美，司仪问我的爱好是什么，我一定回答大便，我一天可以上大号5次。”易雄笑说，你肯定拿冠军。哈哈哈！

不断换装的秘密

自称Transformer Emcee的Michelle，亲自揭秘他在台上不断换装的原因。“除了是Gimmick（噱头），也因为我容易流汗，当然也爱美。母亲生前曾经叮嘱我，要多换衣，避免感冒。通常我一晚最少换4件，最多8件，顾客很受落，每次都很期待我以什么造型出场。”

“若你问我还要做这行多久，我也没有答案，看上天安排吧！我已经交待好了，我去世后，必须把我那390件登台的衣服、40多顶假发，还有鞋子全烧给我。别人问我为什么，我说，‘那边’也需要主持人啊！没有服装什么的，我怎么工作？”

此时易雄问他，“登台时，会否担心假发掉下来？”

“当然会。但我做好准备了，如果假发不幸掉下来，我就当作是一个搞笑的梗。之前有一次，我的头发夹得不够紧，结果一甩头，头发飞上去，再掉下来，全场拍手叫好，我也跟着大家一起笑。因为表现自然，没人发现那是‘意外’，以为那是特别安排的情节。”

父母怎么看反串的他

易雄好奇地问Michelle，父母如何看待你的工作？

“我父亲去世得早。我在VOR上班的时候，妈妈还安在，但那时她已患癌。身边人对我赞不绝口，她从不开口称赞我，但她会以行动来表达一切。每到新年，她会把我的相簿放在桌上，给上门拜年的亲友翻阅。虽然她从来没说，但我知道，她以我为荣。

或许，对老人家来说，男扮女装始终不是一份“正常”的工作。但是，就算是反串，也必须做得专业，让其他人看到你的价值。如今父母都已不在人世，但我可以感受到，他们一直与我同在。”

别看Michelle言词犀利直接，内心也有柔软的一面，名副其实的刀子嘴，豆腐心。

经常嘻嘻哈哈的Michelle，也有难过的时候。“我难过时不想见人，不会找朋友倾诉。我选择锁上房门，让自己在房里尽情哭泣，哭够了，再上youtube看影片，让自己重新开心起来。”

寂寞 vs 爱情

说着说着，易雄再抛出一条犀利的问题：你一人的时候会觉得寂寞吗？对爱情会否有期待？如果遇到感觉对的人，会跟对方一起吗？或者只会跟对方做朋友，因为你在这行看得太多。

“有时候难免寂寞，毕竟我是独子。现在我和亲友夫妇同住，彼此还有个照应。我以前不懂电脑，现在有空会上网、开Youtube看影片，边吃零食、边喝啤酒。如果一天Facebook关掉，我会自杀，它对我太重要了，让我收获很多，粉丝、生意和各种资讯。”

至于爱情嘛，我至今还没找到适合的。我这么高调，很难。很多人不肯靠近我，我不懂为什么。我的朋友不多，男性朋友很怕参跟我，思想传统的他们，接受不了我的工作，担心跟我走在一起，会给人指指点点，我不如不参。我倒是有很多女性朋友，她们很支持我、尊重我。”

Michelle也提起了他的前任，对方要他选择爱情或者事业，最终Michelle选了事业。“有时候回想往事，觉得对方对我很不公平，你不能以Michelle Goh这个身分来判断我，应该好好认识私底下的我。我不认为能够在生活中找到另一半。但如果有机会，我乐于尝试，当生活伴侣也可以，一切看上天安排。”

梦想当广告代言

外传Michelle的出场费很高，要一万令吉。他说，这其实是一个配套的价格。“除了我，还包括灯光、音响、舞蹈员等等。不过，我在这行这么多年，已有一定的身价，总不能拿出两三百块就叫我工作。”

有人告诉Michelle，you are the best in Penang（你是全槟最好的主持人）。“我不能说自己是最好的，像母亲教诲的：I’m not the best，but i try my best，God will arrange the rest for you。但我自问成功，我可以买车买房，生活无缺，我过得开心，我有做善事。

以前有人说过，像我这种男扮女装的主持人，踏不出这片国土，结果我去了泰国、澳洲、中国等多个国家演出。我有个梦想，希望有天我会成为一家公司的代言人，我的照片会出现在槟城大桥的巨型广告牌上。”

对于后辈，这个大姐的忠告是：不要模仿知名的主持人，要有自己的特色。Dont be copy，Be Original。