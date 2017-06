别问是男是女 Michelle Goh舞台交出专业 真情面对面

主持人/张易雄 报导/蔡卒妨

摄影/陈友晋、部分由受访者提供

眼前的他,有一股浑然天成的魅力,热辣得让人无法将目光从他身上移开。

舞台上,他高调亮眼、踩着4寸高跟鞋,华丽服装换了一件又一件,

卸妆后,他低调又注重隐私,去哪都怕被人认出;

大众面前的他言词犀利大胆,其实内心软得不得了,眼泪说来就来。

个性大喇喇的他无所不谈,从 390多件服装,到一天上大号5次;

从人生低潮,到没有Facebook活不了……

他就是Michelle Goh,北马火红的反串主持人。

人物简介 — 吴米雪 Michelle Goh

本地著名反串主持人,活动策划公司Fun Factory Entertainment老板。

得知《真情面对面》主持人张易雄想要访问他的时候,吴米雪(Michelle Goh)说了这么一句话:“我这么老了,还有话题性、还有人要看吗?接着又自答,也对,本地就需要我这种老姜,够呛够辣。”

身为本地反串主持人的先锋,出道30多年的Michelle,名气仍然响当当。尽管不懂得说华语,只会说英语马来语和福建话,也无阻他在主持界的大姐大地位。90年代,他是VOR歌舞厅的台柱司仪,每晚为了他进场的观众不计其数。

Michelle说,上天很公平,它给了每个人与生俱来不同的天分与技能。“有些人擅长下厨,有些人厉害画画,而上天给了我一个很厉害说话的嘴巴。”

他自认从小就爱说话,但不喜欢念书,小学时期常因为在班说话而被老师罚站。中学时期的他虽然考上名校,但每年都掉班,庆幸每次考试还可以过关。想不到的是,个性活泼的Michelle开始踏入社会时,却在银行过着朝九晚五的白领生活。生动风趣的谈吐,让他深受欢迎,许多师奶到银行排队不为存款或提款,只为和他说话。

后来,Michelle在朋友介绍下,加入了80年代北马著名的人妖歌舞团Mannequins兼职跳舞、演喜剧,开始接触反串演出。后来,VOR歌舞厅在槟城开幕,负责人到银行挖角,他正式展开反串主持人的生涯。

“我出道时,槟城有很多男主持人,我觉得大家做一样的东西没特色,于是大胆选择反串女人,没想到反应会这么好。顾客能够接受我的形象,友族不排斥我,这是最大的肯定。”

谁也没想到,3年后,当红的Michelle却因为VOR关闭而面临失业危机。“我走红时,很多人靠近我,开酒请我喝、送我礼物。我落难后,在外头遇到他们,个个看到我掉头就走,或勉强跟我打招呼,让我很受伤。那段日子我很茫然,心想不如死掉算了,我不懂自己还可以做什么。感谢我的一名前生意伙伴,特地载我到峇六拜和北海的工厂区,告诉我,这些公司每年会办晚宴,他们需要主持人,让我重新燃起了希望。”

现在,Michelle的工作以主持工商企业晚会为主。“成立自己的活动策划公司Fun Factory Entertainment后,我的生意伙伴说,我不能再像以前那样大胆开黄腔。我现在的客户多是公司的管理层高职或是友族同胞,我必须换另外一种风格。”

一些夜店负责人上门邀请Michelle表演,希望他像以前那样说黄色笑话娱乐大众,价码任开,他拒绝了。“我不敢,我怕影响我辛苦建立的形象。为了赚那几千块赔上事业,不值得。”

真身不曾曝光

反串,已经成为Michelle的标志和特色。然而,卸妆后的他,和普通男子并没两样。

除非必须以Michelle Goh身分会客,平时的他在白天和顾客开会时,只会以一般上班族打扮出现,长袖衬衫、挂上眼镜,拿着公事包,看起来老老实实,和舞台上那个艳光四射的Michelle Goh完全扯不上关系。

这么多年来,他不曾让媒体曝光他真身的照片。媒体要求拍摄他变身前后的对比照,他宁可不受访。“这是我的隐私,大家不必知道我原本长什么样,我想保持这点神秘感。”

此外,Michelle说,“我很pantang听到人家叫我pondan。一般上顾客都不会这么叫我,一些比较俏皮的熟客,就会跟我开这种玩笑。”

有次被人公然喊“阿瓜”,高EQ的Michelle凭个人智慧,巧妙地化解掉尴尬,他的妙语如珠也让对方很受落,最后开心收场。

声音辨识度高破功

去外头用餐时,总会担心随时被人认出,对他指指点点。“在台上就没问题,我有110%的自信,台下又不一样了。”

尽管大众无法认出卸妆后的他,他却因为声音太有辨识度而破功。易雄说,因为你没改你的声音,有些人在做秀时会用另一种声音。

“是的,我没换声,我都用同样的声音。有次跟朋友去咖啡店,隔壁桌的人听到我说话,突然转身看我,跟我点头。朋友笑说,你完了,全部都看着你。接着有人走过来问,是Michelle Goh吗?我否认,对方坚持没认错。‘真的是Michelle Goh!’说完,其他人拿着手机围过来,吓得我丢下朋友,落荒而逃。”

Michelle很享受他的工作,同时不否认这行也有难处和辛酸,例如在台上要踩着四寸高跟鞋。“我在家常常穿着4寸鞋走来走去练习,曾经跌倒过无数次。四寸鞋不好走,除了模特儿、习惯天天踩高跟鞋的白领,我想,没几个女人招架得住。”

一天上大号5次

易雄告诉Michelle:你的样子很自然,和20年前一样没变,身材依旧苗条。

Michelle开心地说,他平时只是勤做facial,偶尔补充一些胶原蛋白,没做其他“加工”。“我坚持必须做运动,健身,跑步等等。一些女顾客甚至怀疑我去韩国整容。我想,我还算保持到不错吧,保持心情愉快也很重要。”

“我也没特别节食,想吃什么就吃。吃不胖,或许跟我一天上5次大号有关系。我去做身体检查,医生说没问题,每个人都有不同的排泄系统,只是我的比较特殊。

如果我去选美,司仪问我的爱好是什么,我一定回答大便,我一天可以上大号5次。”易雄笑说,你肯定拿冠军。哈哈哈!

不断换装的秘密

自称Transformer Emcee的Michelle,亲自揭秘他在台上不断换装的原因。“除了是Gimmick(噱头),也因为我容易流汗,当然也爱美。母亲生前曾经叮嘱我,要多换衣,避免感冒。通常我一晚最少换4件,最多8件,顾客很受落,每次都很期待我以什么造型出场。”

“若你问我还要做这行多久,我也没有答案,看上天安排吧!我已经交待好了,我去世后,必须把我那390件登台的衣服、40多顶假发,还有鞋子全烧给我。别人问我为什么,我说,‘那边’也需要主持人啊!没有服装什么的,我怎么工作?”

此时易雄问他,“登台时,会否担心假发掉下来?”

“当然会。但我做好准备了,如果假发不幸掉下来,我就当作是一个搞笑的梗。之前有一次,我的头发夹得不够紧,结果一甩头,头发飞上去,再掉下来,全场拍手叫好,我也跟着大家一起笑。因为表现自然,没人发现那是‘意外’,以为那是特别安排的情节。”

父母怎么看反串的他

易雄好奇地问Michelle,父母如何看待你的工作?

“我父亲去世得早。我在VOR上班的时候,妈妈还安在,但那时她已患癌。身边人对我赞不绝口,她从不开口称赞我,但她会以行动来表达一切。每到新年,她会把我的相簿放在桌上,给上门拜年的亲友翻阅。虽然她从来没说,但我知道,她以我为荣。

或许,对老人家来说,男扮女装始终不是一份“正常”的工作。但是,就算是反串,也必须做得专业,让其他人看到你的价值。如今父母都已不在人世,但我可以感受到,他们一直与我同在。”

别看Michelle言词犀利直接,内心也有柔软的一面,名副其实的刀子嘴,豆腐心。

经常嘻嘻哈哈的Michelle,也有难过的时候。“我难过时不想见人,不会找朋友倾诉。我选择锁上房门,让自己在房里尽情哭泣,哭够了,再上youtube看影片,让自己重新开心起来。”

寂寞 vs 爱情

说着说着,易雄再抛出一条犀利的问题:你一人的时候会觉得寂寞吗?对爱情会否有期待?如果遇到感觉对的人,会跟对方一起吗?或者只会跟对方做朋友,因为你在这行看得太多。

“有时候难免寂寞,毕竟我是独子。现在我和亲友夫妇同住,彼此还有个照应。我以前不懂电脑,现在有空会上网、开Youtube看影片,边吃零食、边喝啤酒。如果一天Facebook关掉,我会自杀,它对我太重要了,让我收获很多,粉丝、生意和各种资讯。”

至于爱情嘛,我至今还没找到适合的。我这么高调,很难。很多人不肯靠近我,我不懂为什么。我的朋友不多,男性朋友很怕参跟我,思想传统的他们,接受不了我的工作,担心跟我走在一起,会给人指指点点,我不如不参。我倒是有很多女性朋友,她们很支持我、尊重我。”

Michelle也提起了他的前任,对方要他选择爱情或者事业,最终Michelle选了事业。“有时候回想往事,觉得对方对我很不公平,你不能以Michelle Goh这个身分来判断我,应该好好认识私底下的我。我不认为能够在生活中找到另一半。但如果有机会,我乐于尝试,当生活伴侣也可以,一切看上天安排。”

梦想当广告代言

外传Michelle的出场费很高,要一万令吉。他说,这其实是一个配套的价格。“除了我,还包括灯光、音响、舞蹈员等等。不过,我在这行这么多年,已有一定的身价,总不能拿出两三百块就叫我工作。”

有人告诉Michelle,you are the best in Penang(你是全槟最好的主持人)。“我不能说自己是最好的,像母亲教诲的:I’m not the best,but i try my best,God will arrange the rest for you。但我自问成功,我可以买车买房,生活无缺,我过得开心,我有做善事。

以前有人说过,像我这种男扮女装的主持人,踏不出这片国土,结果我去了泰国、澳洲、中国等多个国家演出。我有个梦想,希望有天我会成为一家公司的代言人,我的照片会出现在槟城大桥的巨型广告牌上。”

对于后辈,这个大姐的忠告是:不要模仿知名的主持人,要有自己的特色。Dont be copy,Be Original。