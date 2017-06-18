“可以跟爸爸一起工作” 妈妈呼吁刘璟乐快回家 国内新闻

（新山18日讯） 少年离家出走一个月毫无音讯，母亲忧心不已，除报警外，还盼能通过媒体获各界帮助寻人，也希望通过报章，呼吁孩子快点回家。

44岁的陈嘉嘉与丈夫育有4名孩子，离家出走的是其排行第三的孩子刘璟乐（14岁），就读皇后国中中一。

“璟乐是在5月16日离家，失踪第一天便联络不上，至今已超过一个月，我相信他还在士古来地区。”

陈嘉嘉表示，儿子离家前并无任何不妥，只带著一张复印的身份证，相信身上也只有几十令吉。

陈嘉嘉今日下午向民主行动党彭佳兰岭丁州议员邹裕豪及振林山国会议员特别代表黄祥銮求助，并在两人的协助下召开记者会。

询及其子是否有离家出走的记录，她表示，今年农历新年前，她阻止儿子骑摩托车，儿子离家出走一周，当时离家到怡保，最后打电话给哥哥说要回家。

“璟乐有约170公分高，我曾多次到学校找其同学，希望能找到他，却没有消息。我怕他在外面被人利用。他曾经说过不要读书了，如果真的想要做工，他可以跟着爸爸一起工作，希望他快点回家。”

针对刘璟乐离家出走一事，邹裕豪希望雇主勿聘用对方工作，并希望见到刘璟乐的民众，劝他早点回家，不要让父母担心。

基于担心刘璟乐的个人安全，邹裕豪希望民众若发现其下落，可与他联络（017-7915339）或黄祥銮（016-7386276）。