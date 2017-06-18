6月30日起 槟岛可办中国签证 北马新闻

吴骏宣布，北马人可在6月30日起前往槟岛办理中国签证。

领事馆委托中国银行负责办理簽证的手续。

（槟城17日讯）好消息！中国驻槟领事馆总领事吴骏宣布，北马人可在6月30日起，前往位于槟岛漆木街(Lebuh Bishop)的签证中心(中国银行附近)办理中国签证。

他说，有关收费及办理程序与吉隆坡的中国驻马总领事馆一样，唯处理时间可能需6至7日才能完成。

他指出，办理簽证的手续，是该馆委托中国银行负责处理。他于周六晚出席在新光大Lot 33会展中心举行的马来西亚海南会馆联合会第40届会员代表大会晚宴上，作此宣布。

他说，当办理签证中心开放予大众申请时，民众可自行前往办理，无需通过中间人。

他指出，该馆先开通办理签证服务，不过尚有一些条件及详情需与总领事馆商讨才能完善。

“虽现阶段暂无法尽善尽美，但北马区的民众可以自行办理签证。若有发现问题的话，我们将进一步改善。”

吴骏说，根据统计，大马每年有超过50万人次到访中国，其中三分之一来自北马。随着槟城设立办理中国签证中心后，将方便北马民众申请。

他说，6月30日开始投入的办理中国签证服务，将进行一场开幕仪式，届时会邀请媒体代表出席。其他详情，也将在当天公布。