利用网购业者户头偷龙转凤 老千骗取卖车钱与名牌包 国内新闻

（蒲种17日讯）网络诈骗新招！老千在网站以低价卖车，要求顾客把钱汇入某网购业者银行户头，再向网购业者声称是自己协助老板购买名牌包，要求业者抬高价格赚取差价，先后取得4万令吉和数名牌包包，拿不到车的顾客愤而报警，网购业者无辜变成“老千”！

22岁名牌包网购业者梁小姐说，名为杰森的男子2月杪联络她，声称要购买名牌包，通常网购规矩为先付一半定金，面交时再付剩下的一半，惟杰森一次转账5000令吉总额，并透过面交方式取得名牌包。

“后来杰森在3月4日转账3800令吉给我，却在面交半小时后要求索回3000令吉，声称名牌包素质不好，我也退回现金给他，那时他告诉我，自己其实是协助老板的拿汀朋友购买，因此献议抬高以后的交易价格，例如1000令吉售价抬高至5000令吉。”

她今日联同35岁房地产经纪施姓女受害者，透过雪州民政党公共投诉局主任林华正召开记者会说，当时，她没想太多就答应，之后2个星期内，总共完成7次交易。

“我的银行户头收到5万令吉，也按照协议把4万令吉差价退回给杰森，我注意到，每次转账给我的钱，都来自不同银行户头，杰森也解释自己已破产，因此要求老板的拿汀朋友直接汇给我。”

她补充，结果3月17日收到警方通知，有6人报警要求调查她，声称汇款给她却没有拿到车。

“原来杰森一直在Mudah网站假装卖车，故意把售价压低至数千令吉，却把我的银行户头号码给顾客，哄骗他们把钱汇入我的户头，由始至终，我所收到的钱，都是这些被骗顾客的钱，杰森却从我手上拿回4万令吉和名牌包。”

她指出，据警方透露，受害者来自槟城、霹雳怡保、森州芙蓉、雪州鹅唛、隆市金马和十五碑警区，因此已向她录取口供，准备开档调查她。

她坦言，如今很担心无辜被骗子利用，也希望警方能慎重调查，还她一个清白。

同样伎俩骗取智能手机

除了以偷龙转凤方式，骗取名牌包和买车钱，杰森也以同样伎俩，骗取智能手机！

施女士说，3月杪在Mudah网站协助朋友脱售智能手机，杰森也联络她声称要买，并分批转账3000令吉和800令吉给她，她收到钱后也不疑有他，把智能手机交给对方。

“没想到5月杪，一名黄先生联络我，说此前透过网上转账3000令吉给我，因为已谈妥要买车，并展示当时的转账记录，我才发现，杰森要求黄先生把钱汇到我的银行户头，让我误以为是他‘购买手机的钱’。”

林华正说，民政党法律顾问将协助受害者取回公道，也确保无辜的梁小姐清白，并呼吁网购业者必须小心应对各种诈骗伎俩，尤其是来历不明的转账金额和名不副实的银行户头，以免中招。

他也希望许多网站销售平台，落实更严格的登记方式，要求详细的个人资料，以免被骗子利用。