许综文：拟与警方直接连线 简化二手车商准证程序 北马新闻

（亚罗士打17日讯）马来西亚车业总会会长拿督许综文说，总会近期将会与警方对话，以便警方能直接与自动电子系统（e-auto）连线，简化二手车商申请准证的程序。

他说，目前国内有3000家二手车商注册在总会的自动电子系统之下，占国内二手车商的75%，其余尚未注册的25%是在郊区或经营规模较小的车商。

“总会会鼓励尚未注册在自动电子系统下的车商，尽快注册，因为这将能保障车商避免转售到来历不明的汽车，同时也保障消费者买到货价实的二手车，进而加强对购买二手车的信心。”

他说，如今通过自动电子系统销售的二手车，每天交易量有1000辆。

他在马来西亚车业总会第39届（2017年）会员代表大会开幕礼后，对媒体发表上述谈话。

保障公众利益

他说，大会将通过全国车业总会的属会将注册在总会网站，以保障公众免进到来历不明的车行买车。

另一方面，他说，关税局在落实毛利制度时，要求二手车商必须遵守4条件，其中包括必须拥有警方准证和地方政府准证，针对此，总会将向关税局争取豁免这两项条件。

一带一路概念下 应准备走出国外

许综文指出，总会将与泰国、新加坡、印尼、菲律宾、越南和中国有更大的互动与合作，在汽车管理、资讯及技术上将有更大交流，促进我国汽车业继续成长。

他说，在中国提倡一带一路的经济合作概念下，将与东盟国家有更大的合作空间，届时将会有很多车商前来我国大展拳脚，国内车商应作好准备走出国外。

他说，汽车销售在全世界的市场有9000万辆，其中3000万辆在中国市场，因此中国吉利和我国普腾合作，未来将带动国内的汽车业。

他说，东盟有6亿3000万人口，东盟10个国家的生产总值逾2万4000亿美元，汽车销售量达390万辆。

他说，如今东盟国家在汽车销售量排名第5，在中国、美国、日本、以及巴西之下，估计到了2020年，东盟10个国家的汽车销售量将达到450万辆，在未来5年则将可能超越巴西排名第4。

他说，东盟国家有60%是30岁以下的年轻人，国民有生产力及属中产阶级，因此汽车销售在东盟国家的市场倍受看好。

另一方面，他说，国内二手车的销售量在15年前与之后都停留在40万辆，这并非正常现象，因为在先进国，二手车的销售量比新车多1.5至2.5倍。

他说，我国的新车销售量在1980年是9万7000辆，到了2015年则已增加至67万辆，反观二手车的销售量在15年前后却停滞不前。

他说，67%人民是以旧车换新车，如果二手车的销售量不能有效推销到市场，未来将对新车的销售量带来影响。

黄启栋：偷车事件太多 规定车商申请准证非为难

吉打州务大臣特别事务官准拿督黄启栋局绅表示，政府规定车商必须申请警方准证，因为过去曾发现很多地方发生偷车事件，例如在雪兰莪一个月内就有300辆汽车被偷，当警方找到车子时已面目全非，这项规定并非要为难车商。

无论如何，他将向交通部和内政部反映车商的问题。

大会上，许综文颁赠纪念品予大会开幕人黄启栋。

车总大会通过6提案 许综文蝉联总会长

马来西亚车业总会第39届（2017年）会员代表大会暨改选，拿督许综文蝉联总会长职位。

以下是总会理事名单：

会长：拿督许综文。 署理会长：郑先茯。

副会长（3位）：拿督张业荣、陈为昇、拿督郑国祯。

总务：邱家仁。 副总务：张昌达。

财政：朱来秋局绅。 副财政：杨超良。

执委：林吉庆、陈华龙、尤富财、陈锦明。

马来西亚车业总会第39届（2017年）会员代表大会通过6项提案：

1）吁请商业注册局及消费局严厉执法，对付非法和没在商业注册局注册而大肆在路边摆卖的二手车经营者。

2）吁请国家银行调整汽车风险基准价格(Risk Base Pricing Motor Detariffication)新制度保费时，上调额不要超过10巴仙。

3）吁请简化二手车商申请买卖二手货品执照的程序。总会建议“E-Auto”，可以和警察部门作直接联系，以便可以把所有买卖汽车的交易资料直接输入，方便更快发出执照。

4）吁请关税局部门批准会员所申请的“Margin Scheme”。

5）吁请政府鼓励小型农业使用货卡车(pickup)载送农产品，解决面对缴付昂贵交通费与被迫透过中间人售卖农产品的问题。

6）吁请政府加速处理商业卡车提升至载重量7，500公斤的程序，并尽快公布相关详情予业者。