蔡智勇：储备金达980亿 国家破产论不攻自破 北马新闻

（双溪大年17日讯）马华副总会长拿督蔡智勇指出，大马国际储备金目前达到980亿令吉，显示国家发展稳定，反对党指责国家破产言论也因此不攻自破。

他说，中央政府目前的储备金是有史以来最高的，因此指责国家即将破产，是非常严重及具有误导性的言论。他是于周六下午在金龙酒家，为马华双溪大年区会2017年马华3机构代表大会主持开幕时这么表示，出席者包括锡区会主席苏庆业局绅等。

蔡智勇也是国际贸易及工业部副部长，他亦吁请选民勿再跌入反对党“选党不选人”政治诡计。

他表示，在2008及2013年全国大选，反对党施展政治伎俩来蒙骗华人选票，他们在中选后并没有为地方上作出贡献，使华社损失很多权益。

“我们看看今天由反对党胜出的选区，他们的议员到底做了什么呢？还不是不顾人民心声，完全将人民的问题抛在脑后。”

2次失利不代表没机会

提及峇甲亚兰州席时；他说，2次的失利，不代表着人民不会重新给予马华机会，党员们应该坚持努力下去。

他说，翻看过去13次大选，马华只输了3次，因此只要站稳岗位。

“双溪大年区会是全国其中一个表现最积极的区会，也深受中央的赞许，相信在3机构一鼓作气及团结下，一定可以打出漂亮的胜战。”

锺裕水：全力夺峇甲亚兰

马华双溪大年区会主席锺裕水说，区会3机构将会全力以赴，夺回峇甲亚兰州议席。

他说，一连2次的失败绝对不会让党员们失去斗志，反而信心倍增，对重夺城池充满信心，他促请3机构团结一致，组成势力最强大队伍，秉持着“不到黄河心不死”的精神，决心夺回江山。

陈雅幼：办活动吸引生力军

区会妇女组主席陈雅幼鼓励青年团通过主办更多活动，吸引年青人参与加入；她表示，马华需要一批新的生力军来壮大组织，马青正是最好的推动力。

余美娜：全力配合母体

区团团长余美娜矢言带领马青党员效忠母体，全力配合一系列行动重夺峇甲亚兰州议席。