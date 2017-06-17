附近学院人士“霸占” 甲孔教会缺停车位 中南马新闻

（马六甲17日讯）马六甲孔教会大厦前的停车位常常被附近的学院职员和学生“霸占”，且有时还会堵着出入口，理事会对有关人土屡劝不听，非常烦恼。

甲教会副主席颜德泉、总务吴达辉以及隔邻商家谢观松，今日齐向行动党哥打拉沙马那州选区主任刘志良反映问题。

吴达辉说，马六甲孔教会大厦前有约10个停车格，但是往往被附近的学院职员和学生霸占一整天，导致该会理事本身，或有主办活动之时，会员都没有地方泊车，被迫停放到较远的地方去。

他指出，该会停车格都有置放注明“不准停车，限孔教会会员”的告示牌，但是外人都不予理会，有时候还会双重或三重泊车，造成理事或会员，以及其他民众出入不便。

“我们曾尝试会见学院的职员，想请求对方谅解，可把车停放到市政厅或附近需付费的泊车位，却不受理会，只好留下字条好言相劝，同样不得要领。不久前，其中一该学院职员的轿车，似乎是蓄意泊在孔教会出入口，导致大家都出入不得。”

他指出，孔教会重视中庸之道，因此理事会成员都尽量对有关人士的霸行忍让，遗憾对方并不领会，依然我行我素。

商家谢观松指出，他在那一带做生意，若有出门，店前的停车位都会置放障碍物，好让返回之时得以泊车，却被他人向市政厅投诉，接获两次的警告信。

“我自己还住在店楼上，自己地方的停车位常常被别人占用，没法之下还得停放到较远的地方去，实在有些儿不公平。”

他说，由于该区停车位不必付费也不必刮泊车固本，才有那么多人抢用，故建议不如市政厅来画上格子，大家公平付费使用，也可解决停车位被他人占用的问题。

刘志良则说，他将双管齐下协助解决，一是向有关学院方面交涉，要求对方职员和学生把车停泊在更合适的地点；二则会查证当地停车位是否经移交给市政厅，再视情况协助保留孔教会的停车格，包括可能常年付租金保留，只限该会理事及会员停放。

在场者包括甲行动党宣传秘书杨勇平及副宣传秘书傅秋霞。