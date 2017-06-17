柔2大道面临破产 黄书琪促政府公开处理 中南马新闻

（新山17日讯）针对柔州东部疏散大道和士乃迪沙鲁大道传出面临破产，相关大道特许经营公司要求政府接管，民主行动党士乃区州议员黄书琪希望，中央政府和柔州政府在处理相关课题时公开化，并以人民利益为首要考量。

她认为，尽管工程部长拿督斯里法迪拉昨日未承诺提供紧急援助，但他希望中央政府应以人民利益为首要考量。

她促请，中央政府和柔州政府若为该2项大道特许经营提供经济援助，应将当中涉及条款开诚布公，和将欲如何处理向人民交代。

她今日就这项课题，联同该党北干那那区州议员杨敦祥召开记者会时，这么表示。

她说，该2条大道虽被标榜为“公私伙伴关系”（Public-Private Partnership）工程，实际上是由政府关联公司充当私人公司，因此实为“公公伙伴关系”（Public-Public Partnership）工程。

“否则，相关私人公司定会努力确定风险和盈利能力。”

她以士乃迪沙鲁大道为例，YPJ控股有限公司由柔州政府完全拥有，并控制该大道特许经营的30%。

“至于东疏大道，雇员公积金局则是马资源（MRCB）最大的股东，后者为该大道的特许经营公司。”

黄书琪也质疑，如果车流量下降影响该2条大道经营继而引发财务危机，那为何最初未发现问题，是否是政府或相关公司对此事过于乐观或缺乏事前研究的能力所致？

“众所周知，大道特许经营在我国是有利可图‘生意’，因此当该2条大道要求政府提供紧急援助时，让人民感到吃惊。因此，政府将来应委任独立第三方研究相关问题，以免计划失败或资源浪费。”

“去年10月，马资源表示有意脱售东疏大道时，南北大道公司曾表示有意接手，但时至今日，依旧悄无声息，可见这是一项没带来盈利的特许经营，以至于没有任何政府关联公司愿意接手。因此，最好是政府拿回经营权，由自己经营。”

杨敦祥说，不论接下来情势如何发展，他希望东疏大道收费站设在其它地方，以免加重人民负担。

他指出，由于东疏大道收费站设在马新关卡，导致住在柔州西海岸的民众，即使不使用东疏大道出入境，也需缴付过路费。