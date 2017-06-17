全心聚焦来届大选 安华不自荐首相人选 国内新闻

（吉隆坡17日讯）人民公正党实权领袖拿督斯里安华宣布，他不自荐为首相人选，以便人们可以全心聚焦在第14届大选。

他认为，希望联盟应专注在国家政策、大选胜选策略等，其余次要问题，如希联争夺权，或发表无礼言论，都不应允许存在。

他今日发文告说，为了配合专注第14届全国大选的呼声，他选择不要自荐为首相人选。

“（首相人选产生的）冲突消耗（希联内部力量），因为（何人任相的）选择是在大选的人民手中。”

他仍在双溪毛糯监狱服刑，他强调，希联应秉持此前民联的协商共识传统，各党领袖平起平坐，而主席只是充当协调角色，希联秘书处的议程代表希联各党。

安华认为，土著团结党欲改革希联结构，以让该党领导层掌控主席与会长职位，这令人担忧，改变希联结构，会令希联成为国阵一般。

因此，他欢迎希联各造维持原有共识，细研以上各项建议。

上周，土团党上周建议该党总裁放马哈迪任希联总裁，而主席丹斯里慕尤丁任希联主席。

据称，土团党除了推举马哈迪和慕尤丁为希联双党魁，也建议安华妻子兼公正党主席拿督斯里旺阿兹莎为希联副总裁，公正党署理主席拿督斯里阿兹敏为希联副主席。

希联至今仍未宣布首相人选或领导层名单。

前不久，旺阿兹莎宣布，最迟会在本周公布希联领导层名单，以向社团注册局申请注册。

安华说，为了组成足以抗衡国阵与巫统的班底，须确保各党领袖积极参与，这包括受惠于土团总总裁敦马哈迪的地位与角色。

他认为，在各党领袖拍板立场之前，作出任何揣测，是不明智的。

他强调，希联必须力倡革新，推崇新政治理念。

“我们秉持联邦宪法原则，包括伊斯兰地位、土著马来特权与文化、马来统治者等。再者，我们拒绝种族主义，致力于履行民主与公正理念。”

他说，为了人民福祉，首要方针就是拒绝滥权与贪腐。希联不止于更换领袖，而是（要改革）疏于监管，放任领袖贪腐违法的体制。