雪隆华校董联会改选 当权派沦陷挑战派成功突围 国内新闻

（吉隆坡17日讯）雪隆华校董联会今日改选，扛着“捍卫华教团队”的当权派，全军覆没，失去最后堡垒，不敌以“整合团队”出击的挑战派。

“整合团队”来势汹汹，一鼓作气，拿下45位票选代表，总召集人蔡庆文获得314张票，成为第4位高票当选者。

原任主席叶新田和原任署理邹寿汉，分别仅得232及224张票，整个团队沦陷。

这项改选从早上10时许开始，可谓是历来最激烈的选情，由于不断地进行票数重算，导致整个计票工作耗时超过4小时。

成绩于傍晚近7时出炉，以循人中学署理董事长蔡庆文作为总召集人的“整合团队”，成功突围，成为新届雪隆董联会。

身兼选委会主席的邹寿汉，在结束计票工作后宣布，皆属二个阵营的蒲种汉民华小董事长罗文森和蒲种新明华小董事长蔡沄洴获得最高票，分别获得396张票和393张票。

他说，下周六（24日）下午2时，将进行复选，届时产生的第31届执行委员会（2017至2021年）常务委员会，会接棒领导。

叶邹是原任董总主席及署理主席，在两年前爆发董总内部风波中，被挑战派取代坐镇，由于采取不承认新届董总领导态度，被人视作“眼中钉”，须除之以后大快。

这次共有88人参与竞选， 在早上约9时，便有逾百名代表聚集雪隆董联会会所，为投票做好准备。

早上10时，代表们依序地排队进入会所投下手中一票，虽然竞争激烈，但没火爆场面。

投票在中午12时结束，下午1时召开代表大会。

雪隆董联会新届代表名单

候选人 学校代表 得票

1.罗文森 蒲种汉民华小董事长 396

2.蔡沄洴 蒲种新明华小董事长 393

3.王发 崇文华小董事长 319

4.蔡庆文 循人中学署理董事长 314

5.谢璇苞 光华独中董事长 312

6.翁清玉 安邦华小董事长 311

7.张志明 沙叻秀华小董事长 310

8.王鸿财 冼都中文华小董事长 307

9.袁韵彩 沙登新村(二)校董事长 305

10.云大栋 根登华小董事长 303

11.颜金松 滨华(一)校董事长 297

12.罗志昌 呀吃14哩华小董事长 295

13.陈金福 丹绒加弄华小董事长 302

14.林进权 士毛月新民华小董事长 298

15.李新才 新古毛竞明华小董事长 296

16.郑联荣 仁嘉隆华小董事长 301

17.陈锦荣 双溪比力华联华小董事长 300

18.杨安山 冼都巴沙平民华小董事长 303

19.张发龙 育才华小董事长 302

20.陈友信 光华独中署理董事长 293

21.池美花 吉隆坡三育华小署理董事长 297

22.何广福 沙登新村(一)校副董事长 300

23.李雄谋 培英华小副董事长 306

24.刘官金 巴生中华独中副董事长 312

25.刘文兴 安邦新村华小副董事长 296

26.刘放 万挠三育华小副董事长 295

27.陈志成 循人中学董事 293

28.邓宏智 尊孔独中总务 299

29.林伯芳 循民华小总务 299

30.陈正锦 双文丹华小董事 298

31.陈炳钟 吉隆坡中华女校董事 302

32.黄荣庆 尊孔独中董事 301

33.黄再兴 乐圣华小董事 303

34.郑荣业 循人中学董事 292

35.余安 兴华中学董事 299

36.萧子江 州立华小董事 295

37.陈国华 仁嘉隆华小董事 291

38.杨锦龙 大同华小董事 299

39.陈云枫 循人中学董事 293

40.林泽民 加影育华华小董事 294

41.张德添 巴生中华华小董事 286

42.黄胜财 双溪比力华联华小董事 287

43.符永道 巴生中华独中董事 296

44.陈祈福 滨华(二)校董事 289

45.陈松青 循人中学董事 287