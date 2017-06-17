男子猝死拘留室 死因证实心脏病 国内新闻



（吉隆坡17日讯）一名男子因无故进入他人民宅而被捕，当他被送往法庭申请延长拘留时猝死；随后有人在手机通讯程序号召到警局外示威，引起警方高度关注戒备。

死者是37岁维卡拉曼大卫，院方证实死者死因与心脏病有关；警方透露，家人也接受死因。

这宗案件是在雪兰莪州莎亚南法庭内发生，莎亚南警区主任沙菲因助理总监星期六在记者会澄清此事始末。

他说，14日晚上8时15分，当一名巫裔女子在位于甘榜巴当爪哇的住家准备开斋时，发现一名印裔男子突出现在客厅，行迹可疑，前者的丈夫在屋内听到妻子高喊求助后，马上出来并质问这名印裔男子。

这名男子逃跑不遂，被这名丈夫与邻居在屋外合力擒获，随后被接到投报的警察移送警局。

这名男子被捕时衣衫不整，头发与指甲留长，没有穿鞋，警方援引刑事法典第448侵入住屋条文查案，并于翌日中午11时，将疑犯带到莎亚南推事庭申请延长拘留，但在中午11时25分，这名男子突在法庭范围晕眩。

“医护人员被召到场提供援助后，证实这名男子没有问题。这名男子随后被带上推事庭，并获得4天延长拘留期。”

“中午12时32分，这名男子被带到法庭的临时拘留室，准备移送回警局时，再度晕眩；同一名医护人员马上提供援助，但证实他已无气息。”

沙菲因说，死者遗体随后被透往莎亚南医院太平间，并于晚上解剖4小时后，院方证实死者猝死，死因与心脏有问题有关。

他说，这名男子落网时身上没有证件，但在警方调查下，发现他住在万挠，但当时屋内无人，警方花费一段时间，才与死者家人取得联络，死者家人于星期六凌晨时分已领出死者遗体。

死者曾涉毒品活动

他补充，死者7年前曾涉及加影一宗毒品活动，而在特别防范法令下被通缉；不过，院方证实死者死前没有吸毒。

“死者生前是散工，已与妻子离婚，他与友人一起住在莎亚南地区，最后与家人联络是今年3月。”

“警方还在调查他案发前走入他人民宅的目的，但调查发现没有财物损失。”

另一方面，约有10人响应手机Whatsapp通讯程序的号召，于星期五（16日）晚上到莎亚南警区总部外集合抗议，但他们没多久便自行散去，并没发生不愉快事件。

有关号召的内容是一名男子以印度语讲话，大意如下：“又一人！又一人！一名印裔男子在扣留室内死，警方在开斋夜市拘捕他，一起到莎亚南第9区警局集合 ，以示声援。”