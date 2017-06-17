马袖强：全国大选或落在明年

（吉隆坡17日讯）民政党主席拿督斯里马袖强预测，第14届全国大选或落在明年。

他说，种种迹象显示，来届大选极有可能落在明年，该党也将在下周为该党协调员进行多媒体培训，以迎战大选。

“我们有讨论到大选的准备，如今许多的迹象显示，大选极有可能落在明年，但党仍会开始履行职务，并为选区协调员培训。”

他今日在中委会会议后召开记者会说：“我们会在下周，为协调员进行多媒体培训统筹。”

他也是种植及原产业部长，他说，欧洲在2016年，总共从我国进口了逾200亿令吉的棕油产品。

他透露，最近访问欧洲时，向欧洲各国保证，到了2019年底，我国将供给欧洲的棕油都是可持续发展。

“事实上，我国已对小型棕油地产的持有人，发出可持续发展的认证。”

马袖强说，欧洲宣言阐明，所有棕油在2020年，其来源都必须是可持续发展。

他补充，我国看重可持续发展方式，同时将制定相关的法律。

“许多被玷污的事实指出，我们摧毁油棕，和杀死人猿。我们会把大马情况的准确性列进考量，以制定相关的法律。”

对于印裔少年纳文遭霸凌致死，他表示关注，对受害者的家属，表达最深切的慰问。

他希望，类似的暴力行为会减少，而此暴力行为必须获得惩戒，警方会对案件进行调查。

出席记者会者有该党总秘书拿督梁德明、副主席拿督张国智、拿督柯希兰、拿督刘华才、妇女组主席拿督陈莲花、青年团团长陈庆亮、大会议长拿督魏和兴等人。

正逢马袖强的生日，民政党特制大型生日卡，绘画卡通版的马袖强肖像，赠送寿星公。