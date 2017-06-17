美国对1MDB第二波充公 慕尤丁:更意味窃贼存在 国内新闻

（吉隆坡17日讯）土著团结党主席丹斯里慕尤丁抨击，在美国司法部对一个马来西亚发展公司案调查中进行第二波充公，总检察长丹斯里阿班迪却不愿为充公行动展开调查。

他强调，美国司法部的充公行动，说明一马公司资金遭窃，更意味窃贼存在。

“偷钱是当局务必追究的刑事罪。重大丑闻当前，阿班迪却仍无所作为。”

他今日发文告说，总检察长应查看法律条文，以确定偷钱是项罪行。

他指出，当美国司法部兴讼，以充公源自一马公司资金的资产，总检察署作为保护国家利益的机构，从法律上无所作为，所以，他对此深感震惊。

“如果钱被偷了，肯定是有人偷钱。”

慕尤丁抨击，阿班迪一再捍卫一马公司是清白无暇的，不幸的是，对方有权提告犯罪者，却未对付窃取一马公司资金的人，包括一号大马官。

“反之，他毫无羞耻地继续发表声明，称他们在一马公司案未找到任何罪行。”

他也是前副首相，他指出，美国司法部揭露诸多一马公司洗钱内情后，他无法想象首相拿督斯里纳吉何以继任。

他质问，纳吉在一马公司掌握大权，怎能让数以十亿令吉从这家政府拥有的公司遭窃走？原应用来造福人民的钱，变成让密友与家人私用……。

他说，一马公司遭窃取的金额，可用来建造500所学校，或800间诊所。

“不过，由于这些诚信可疑的领袖，人民无法享有这些福利，反而被迫承受负担，缴税支付政府开支。”

昨天，美国司法部在最新一波充公行动中说，一马公司多达45亿美元遭到挪用，并寻求充公源自一马公司的5亿4000万美元资产。

如果加上去年7月与上周的首两波行动，此案要充公的资产加起来，总共达到约17亿美元，包括许多豪华房地产、游艇、珠宝、多家公司的股权、电影权利，乃至各种艺术品。

不过，阿班迪随即发表告，抨击美国司法部对纳吉“含沙射影”，同时坚持一马公司案清白无瑕。

全国总警长丹斯里卡立也说，基于这是宗民事案件，警方不会插手，也不会和美国联邦调查局合作。