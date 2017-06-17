疑闷死雇主 女佣与情郎落网 国内新闻

（吉隆坡17日讯）女佣疑似谋财害命，竟以枕头盖脸闷死65岁雇主，与情郎逃亡一个余月，终究难逃法网。

前天下午2时20分，警方在森州汝来，将涉案的男女逮捕归案。

这起命案于上月6日下午3时36分，在加影双溪干丹卡查里路一所房屋发生。

据悉，女佣只为雇主工作一个月，事发后取走死者的银行存折及积蓄，人间蒸发。

加影警区主任奥斯曼助理总监今日说，事发当天，警方接获民众投报，指巫裔寡妇被发现卧尸住家主人房，脸部被枕头盖着。“我们向

死者邻居拿口供，他们皆表示没有听见家中传来争执或吵杂声。”

他引述死者姐姐的供词说，她在事发当天抵达妹妹的住家，发现门已反锁。

他指出，死者是一家银行的董事秘书，她的丈夫在15年前去世，膝下并无子女。

他说，根据解剖报告，她是死于窒息，其右方乳头也有疑似人类咬过的齿痕。

奥斯曼指出，男嫌犯是在汝来一所公共关系学院被捕。

他说，男女嫌犯皆承认涉及命案，警方已将两人带返加影警区总部，获得法庭批准将两人延扣至本月21日助查。

警方援引刑事法典第302（谋杀）条文调查，涉案者一旦罪成，将面对强制性死刑。