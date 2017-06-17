放生？还是杀生？ 保护生态醒觉待提升 大城小镇

林潮涌：我国各大河流的优势种，原生鱼类都出现锐减迹象。

林潮涌捞上岸的琵琶鼠。

本土南邦尾鳍有两条明显的黑线。

非本土印尼爪哇南邦，没有黑线。

(威南17日讯) 在任何水域放生非本土鱼类其实是一种罪行，而非行善！

我国渔业法令在1999年及2012年修正后，已清楚列出禁止入口至我国的34种鱼类名单，可惜我国人民醒觉意识低，尚需要更多的宣传及教育。在水域放生非本土物种，会在1985年渔业法令下被罚款，金额最高1000令吉或监禁不超过一年，或两者兼施。

法令中也禁止入口、出售、饲养或收藏被列入禁止名单中的鱼类，除非获得渔业局批准，违例者将被视为触犯2009年大马检疫及检验服务局法令（MAQIS） ，可罚款不超过10万令吉或不超过6年监禁，或两者兼施。

目前渔业局努力找河流邻近的庙宇，向主持人给予劝导，以避免公众在本地河流放生外来种。

当局希望通过教育醒觉，以避免生态面对被破坏的命运。

槟州出现外来物种的地方是植物园和森林公园的溪流，北赖河、柔府河、绒润河、爪夷河、峇都加湾河、居林河、吉辇河、莫达河。这些外来鱼种计有非洲塘虱、琵琶鼠、非洲鱼、红财神、皇帝鱼、八线火口、泰国巴丁鱼、蛇皮马甲、爪哇南邦、孔雀鱼、食蚊鱼等等。

外来鱼类破坏生态 原生种难生存变少

针对放生外来种事件，我国鱼类学家林潮涌硕士说，我国位于热带，是生物多样性最高的区域，单是西马的原生淡水鱼类就有300多种，其中有些鱼还是我国的特有种，也就是说这些鱼只分布在我国，一旦它们在我国绝迹，它们也就从此在这个地球上消失，永远也不会再出现！

他说，我国的原生鱼类有出现锐减趋势，原因除了森林大肆开发与河水受到污染外，另一个主因就是受到外来鱼类的威胁。这些外来鱼类是经由食用鱼和观赏鱼贸易进入我国，然后再经由人们放生和弃养而进入我国的水域。

他也说，通常，能够在我国水域生存下来的外来鱼类都是适应力好、繁殖力又强的鱼种！这些外来鱼借此优势，迅速地在我国的水域扩散！它们有些会大量掠食原生种，有些则会与原生种争夺食物和生存空间。另有一些还会传染疾病。面对强势外来种的侵略，原生种根本难以招架，它们也就因此而逐渐减少。

宗教放生须正确规划

另外，林潮涌说，放生及弃养行为造成原生种灭绝。

“被误称为泥鳅的塘虱，是宗教放生最常用的鱼种。非洲塘虱可长至5尺，比我国原生塘虱大数倍！这种外来塘虱已成了我国各大河流的优势种，原生鱼类都出现锐减迹象。”他说，非洲塘虱特征就是其颅骨后部突出呈三角形，身体布满黑色和灰色的不规则斑块。

他说，在我国水域扩散的外来种慈鲷科鱼类，如非洲鱼，皇帝鱼和八线火口，都是原产于非洲与美洲，它们具有护幼行为，小鱼的成活率极高，因此能在我国的水域迅速地扩散。另外，它们还具有领域性，会攻击进入它们领地的鱼类，那些体型较大的种类还会大量掠食本地原生种。

他指出，渔业局认为可供宗教放生的鱼种，即南邦鱼和巴丁鱼，实际上也分原生与外来种。目前市面上的南邦鱼一共有四种，不过只有一种是我国的原生种。本土的南邦鱼最主要的特征是，在其尾鳍拥有两条明显的黑线，而那些尾鳍没有黑线的南邦鱼，基本上都是外来种，民众可千万不要放生。

“至于巴丁鱼，目前能在市面上买到的种类都是人工养殖的外来种，而原生于我国的巴丁鱼其实并没有人在养殖。 所以，放生巴丁鱼并不是一个好的建议。”

原生鱼类应该受到保护原因：

1.有些原生鱼类具有药用价值，如生鱼可促进手术后伤口愈合。而其他原生鱼种或可治愈癌症也说不定，所以，保育原生鱼类非常重要。

2.原生鱼类也可促进我国的生态旅游，尤其是那些钓客喜欢挑战的对象鱼，比方说多曼和水马骝。这些原生鱼类每年都吸引了许多国外的钓客前来我国垂钓，和学者前来我国考察。

3.目前水族馆贩售的观赏鱼，其中最熟为人知的是金龙鱼。这些原生观赏鱼类除了可人工养殖，一些则采集野外，有些还是无法人工繁殖的种类。若原生观赏鱼都消失了，观赏鱼贸易肯定会受到影响。

4.我国名贵的河鲜如忘不了和笋壳，都是原生种，虽有人工养殖，但老饕们更爱吃野生鱼。