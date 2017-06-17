霹宗教司力挺黄荣盛善行 赞赏跨种族义举 大城小镇

（吉辇17日讯）威利控股集团属下《丹斯里黄荣盛局绅全民团结慈善基金会》跨越种族和宗教的行善义举，深获霹雳州政府宗教司丹斯里拿督斯里哈鲁沙尼的赞赏，年老而行动不便的他今年依旧应邀前来主持仪式！

哈鲁沙尼致词时表示，虽然医生要他多在家乡休息，他也推辞多方邀请及鲜少出席活动了，但丹斯里拿督巴杜卡黄荣盛博士少校教授局绅的活动邀请，他再辛苦都一定要出席，因黄氏多年来热心社会的精神是值得鼓励的。

他也在记者会上说，由黄荣盛所创办及领导的威利控股有限公司，在13年前开始投入开斋节布施活动，从早期的献捐3万令吉增至今天的10万令吉，而且也是唯一捐献伊斯兰施舍金（Zakat)的非穆斯林。

《丹斯里黄荣盛局绅全民团结慈善基金会》配合开斋节的来临，今年依旧捐献10万令吉予北霹雳吉辇及司南马、吉南万拉峇鲁县、威南高渊的穆斯林社会，即6万令吉分捐给300位贫穷者（每人200令吉），2万令吉予10间清真寺（每间2000令吉），以及2万令吉为伊斯兰施舍金。

其中，吉辇县巴里文打及峇眼色海区的200位受惠者、7间清真寺代表周五在峇眼色海再那阿比汀礼堂领取了有关援助金，由威利控股集团董事及基金会代表们，先后陪同众嘉宾主持颁发或移交仪式。

黄荣盛：施比受更有福

该基金会主席丹斯里拿督巴杜卡黄荣盛博士少校教授局绅表示，施比受更有福，回馈社会也是一个企业的责任，无论任何族群或宗教若需要帮助，基金会都会给予援助，以营造各族和谐及团结的社会。

他说，今年捐献在开斋节用途上约100万令吉，而捐献伊斯兰施舍金是希望帮忙更多的穆斯林群体，以便通过管理这施舍金伊斯兰宗教理事会，去帮助更多真正需要帮助的人。

威利控股集团董事拿督末哈欣较早前代表公司致词时也提道，公司及基金会成立至今，已捐逾5000万令吉回馈社会，今年捐出的善款预计逾500万令吉，包括这次的开斋节布施活动。