菲货轮拦腰撞神盾舰 美军3伤7失踪 国际新闻

（东京17日综合电）美军神盾导弹驱逐舰菲茨杰拉德号周六凌晨于日本海域与一艘菲律宾货柜船相撞，船身损毁严重并入水，据报舰上至少3人受伤，包括指挥官本森，已由直升机送往医院医治，另外有7人失踪。

事发在日本当地时间今晨2时30分左右（大马时间约凌晨3时30分），于横须贺西南面约56海里。与菲茨杰拉德号相撞的是挂菲律宾旗的货柜船ACX Crystal。报道指，相撞后菲茨杰拉德号至少3个船舱入水，要向日本海上保安厅寻求协助。保安厅已派出5艘船只、两架飞机一架船只和直升机到场救援。

海上保安厅称，正根据美国海军提供的资料，寻找失踪的7名船员，受伤的船员头部受伤，伤势严重。美军则称，一旦有更多消息就会通知遇事船员的家属。

从日本电视台拍得的片段可见，菲茨杰拉德号右侧舰身损毁严重，被撞击的地方是神盾雷达阵列旁边、垂直发射管后的的右舷部分；据报它正以时速3海里的缓慢速度驶回横须贺港。而货柜船的左边船头则相对损毁轻微。

菲茨杰拉德号长154米，排水量8315吨，隶属美国海军第7舰队，驻日本横须贺基地。ACX Crystal则长222.6米，排水量29060吨，事发时正驶往东京。