发短讯怂恿男友自尽 美国女过失杀人罪成 国际新闻

（华盛顿17日综合电）美国一名20岁女子因为发短讯怂恿年轻男友自杀，周五被麻省一个法庭裁定过失杀人罪名成立，这个裁决可能成为新的法律依据。

被告米歇尔卡特因男友康拉德罗伊三世自杀被控过失杀人。在法官莫尼兹宣读判决时，卡特在法庭上泣不成声。

2014年7月13日在麻省费尔黑文的一个超市停车场，罗伊被发现一氧化碳中毒，死于自己的小型货车内。

调查发现，卡特与罗伊有无数短讯交流，都是鼓励罗伊实践他的自杀计划。她在12日的短讯中说：“罗伊，你得这么做。”她写道：“你准备好了。你要做的是启动引擎，然后，你就快乐自由了。”她在另一条短讯中说：“你终会在天堂中快乐，没有痛苦。害怕是正常的，不要紧。我的意思是，你就要死了。”因罗伊还有动摇，她继续写道：“我想你要这么做。现在时候正好，你准备好了……那就做吧，宝贝。”她继续写道：“别再耽误了，别再等了。”

法律专家指出，卡特或许怂恿罗伊自行结束自己的生命，但他们质疑这样定一个人过失杀人罪成是否稳妥。美国公民自由联盟谴责这样的判决违反宪法，这样的定罪超出刑法的局限，以及牴触言论自由。

由于案发时卡特只有17岁，案件在青少年法庭审讯。法庭将于8月3日宣判，最高刑期是监禁20年。