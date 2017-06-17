预谋打枪遇警引枪战 通缉犯遭歼灭 （视频） 动新闻

（大山脚17日讯）预谋打枪北海金店的31岁华裔通缉犯，今日凌晨拒捕后向警方开枪，与警方引发枪战后遭歼灭。

今日凌晨1时25分，槟州重案组防范抢劫案特工队警员在大山脚执行巡逻任务，跟踪一辆可疑的橙色国产花蝴蝶掀背轿车。

可疑车辆在宋万庆路被发现，警方试图截停轿车，岂料通缉犯踩油门逃离。轿车朝甘榜峇鲁方向驶去，警方随后穷追，成功超越通缉犯的轿车后，哈拉班路（即金星小学后路）拦截通缉犯。

警方下车欲要截查他时，突然听到数声枪声，警方于是朝他开枪。没有危险的情况下，警方趋前检查，发现一名华裔男子坐在驾驶座位上毙命。

经调查，嫌犯拥有犯罪记录，是关丹警局通缉犯，涉嫌抢劫金商3万令吉现金。涉及刑事法典第395/397条文。

警方也查到，嫌犯预谋在北海打枪一间打金厂。警方在车内寻获一把黑色枪械，内有子弹。

大批警方到场调查，死者轿车挡风镜留下多个子弹痕迹，轿车周围也留下多个子弹壳，不排除双方枪战激烈。

死者遗体被送往诗布朗再也医院剖验。