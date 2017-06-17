贸长：助减低业者亏损 研究双赢油价机制 国内新闻

（太平16日讯）贸消部长拿督斯里韩沙说，该部与油公司及油站业者在下周，将进行第二次的讨论及总结，研究双赢的油价浮动机制，协助减低油站业者的亏损，并稳定国内的油工业。

他说，油起价时，消费者埋怨，但油价不断下降时，油站业者面对亏损，如果一间间的油站相继关闭，消费者将感到不便。

他说，目前全国有3500间油站，消费者无论去到那里都可以找到油站添油，非常方便 ，但油站遂间关闭的话，消费者就会产生不便。因此在下周作出油价浮动新方程式时，希望消费者可以体谅。

部长今日下午在峇都古劳派发伊斯文兰义献基金给1530位拉律国会选区村民后，受记者询问油价课题时，如是表示。有关基金由人民银行派发。

提及塑料米一事，他强调塑料米并不存在，而且进口米都由国家稻米局在监管，不可能出现塑料米。再说，如果塑料米出现在别的地方，并不意味也出现在本国。

他说，因为有消费者投诉有塑料米，因此贸消部仍然展开调查，包括送到卫生部，但结果是塑料米不存在。在两天前也有接到投诉说面粉内含有过量化学品，其实这已是旧闻，也不存在。不明为何一些人就是喜欢制造不真实的事情来拢乱民心，这是一项罪恶行为，让消费者担拢，而他们也不再相信报纸的澄清新闻。无论如何，他提醒消费者如果发现某食品出现问题，可以将有关食品带到贸消部，贸消部将会研究及调查。