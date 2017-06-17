槟州时尚家居展览会掀幕 林冠英：房地产发展仍具潜力 北马新闻

（槟城讯） 由槟州家具同业商会主办的“第20届槟州时尚家居展览会”（PENFURNEX）周五在槟州首席部长林冠英莅临主持下隆重掀开序幕，此次家居展汇集了410个参展摊位，为消费者带来一系列家居产品及精彩优惠好康。

林冠英致开幕词时指出，槟州经济成长率仍然领先其他州属，虽然经济不景气对消费市场造成影响，但目前槟州房地产发展仍具备潜力，加上制造业及旅游业也取得不错的成长率，这对促进槟州经济发展有很大的帮助。

林首长认为，槟州目前的经济成长率比其他州属略胜一筹，有了制造业及旅游业这两大经济支柱，可为槟州带来旺气，让槟城各行各业风生水起。

筹委会主席余政业致欢迎词时表示，本届家居展拥有超过100家公司参展，展出的家居产品应有尽有，只要消费者到来观展就可买到价廉物美的新家具。

他说，今年工委会为了吸引更多人潮以及提高购买力，准备了一连串的活动花絮，消费者更有机会赢取8万令吉的超级大奖，欢迎公众前来参观今年最优秀的北马家居展览会。

槟州家具同业商会会长龚伟杰表示，马来西亚家具制造商正面对原料和外劳短缺问题，这两个问题已阻碍我国家具行业的发展潜力，然而，马来西亚家具总会以及马来西亚木材工业总会也一直积极与政府对话，希望能为同业们解决问题。

“同时，为了协助国家达到减少外劳的目标，栽培更多本地家具人才，特与拉曼技职学院联办免学费家具制造工艺证书课程，希望透过此计划培训更多人才来填补家具制造业的空缺。”

当天大会邀请槟州时尚家居展览会工委会主席余政业、槟州家具同业商会会长龚伟杰、会务顾问陈多尼、马来西亚家具总会副会长拿督谢和平硕士局绅、槟州中华总商会会长拿督斯里祝有成硕士、赤道艺术学院院长拿督蔡贵荣一起陪同首长林冠英主持开幕仪式，同时赠送纪念品及颁发最佳摊格设计奖予参展商。

“第20届槟州时尚家居展览会”将于本月16日至18日一连3天在槟州国际会展中心（Spice Arena）开展。一系列家居产品及精彩优惠好康等待大家来探寻，勿错失良机！