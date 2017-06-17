刘华才：15项未兑现 斥槟政府开空头承诺 国内新闻

（吉隆坡16日讯）民政党副主席拿督刘华才列出槟城州政府2008年执政至今仍未兑现的15项承诺，反击行动党国会领袖林吉祥指槟州不是“失败州属”的言论。

他说，槟州政府爆出非法开发秃头山、把老旧建筑物卖给外国人等等，因此林吉祥早前指槟州不是失败州属，马来西亚才是失败国家的言论简直是睁眼说瞎话。

“行动党一直攻击国阵，但他们在槟州执政两届了，很多承诺都没有兑现。希望行动党不要再误导人民。”

刘华才今日召开记者会指出，行动党不断把槟州水灾问题推到前朝政府身上，并在2011年承诺要解决槟州水灾问题，但问题至今依然存在。

他补充，槟州政府在2009年也承诺不会调涨水费，但在两届的任期内，他们已经4次调涨水费，至于曾经说过不调涨门牌税、商业执照费、服务费和地税等等，都已经进行了调涨。

他说，槟州政府承诺要照顾环境提倡环保，但事实证明，槟州许多山坡都面对非法开发问题。

“槟州很多山坡都已经光秃了，你开车过槟城大桥时就可以看到。”

他也抨击槟州政府，在2010年曾说过要捍卫媒体自由，但却频频看见林冠英起诉媒体的案件。

刘华才相信，选民的眼睛是雪亮的，他们在过去两届看清了槟州政府的表现，甚至已经对槟州政府有所不满。

因此，他希望选民能够理性评估政府的表现，并希望人民能够在下届大选，给予槟州民政党一个监督州政府的平台。

他说，一个齐全的政府必须要有反对党在内，而槟州议会反对党内没有华裔代表，因此，选民应该给予槟州民政党机会，进入州议会内监督州政府的行政，同时能够顾及华社利益。

另一方面，询及雪州政府日前拆除丹绒士拔情人桥2间海鲜餐馆事件，刘华才认为，希联政府应该聆听人民的心声。

他说，既然海鲜餐馆东主已经依据程序提出上诉，雪州政府应该要采取适当的行动解决问题，而强制拆除的事件，不会在国阵政府内发生。