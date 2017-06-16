近10年投资最大台商 和泰电子峇都加湾建厂 北马新闻

（北海16日讯）台资和泰电子工业将注资10亿令吉，在威南峇都加湾兴建新厂房。随著这项投资发展，和泰也成为近10年，在我国投资额最大的台商。

林冠英：投资额让人“惊喜”

槟州首长林冠英指出，该厂房是以工业革命4.0为蓝本建设，并通过全新概念的管理方式，相信将能带动我国工业发展模式，以迈向全新里程碑。

他强调，10亿令吉的投资额让人“惊喜”，将为槟州及大马经济发展，届时也将带来逾1000个有素质的就业机会，让槟民从中受益。

林冠英是于周五受邀主持该新厂房主动动土仪式时，这么表示。他说，根据国际半导体贸易统计组织最新的预测数据显示，全球半导体于今年的销售额将增加11.5%即达到3778亿美元（约1兆6165亿令吉）；而亚太地区将有12.4%的最高增长率。“槟州占有后端半导体出口量及占全球总量8%，所以相信将随著工业革命4.0而获得增长。”“在2016年，电器及电子工业占了槟州43亿令吉，也就是投资额中40%。”

他表示，州政府已作好准备，以迎接新时代来临，并通过多项措培训精英人才计划，包括引进来自德国的马来西亚大师计划（MMP），由州政府赞助经费，让符合资格者学习高效能培训。

李鸿隆：带动马台贸易关系

和泰电子工业总裁拿督李鸿隆表示，由于他对我国熟练员工的市场充满信心，因此，决定继续注资并扩充业务发展。

他指出，该公司正努力朝向有效率及智慧型工厂迈进，而随着该项新投资的落实，相信这将带动大马及台湾双边贸易关系及科技交流，及促进大马经济发展。

彭继通：业务拓展料达3倍

大马投资发展局（MIDA）副总执行长拿督彭继通指出，该新厂房一旦建竣，预计将为该公司带来庞大的经济效益，且业务拓展预计能达致原本的3倍。

他说，该项新投资项目也将进一步使国内中小型企业生态圈更完善，且在国内外投资者的支持下，有更多的机会突围而出。

他继说，电子行业作为我国经济的4大支柱之一，而随着工业革命4.0的开展，我国的工业领域有必要跟上脚步，以免被淘汰。

章计平：媲美去年台在槟总投资

台湾侨务委员会代表章计平指出，和泰电子工业的单笔投资额，足以媲美2016年台湾在槟州的总投资。

“这也是台湾所推行的新南向政策，与周边友好国家重要的经贸交流，促进双方的友好关系之余，也带动周边经济发展。