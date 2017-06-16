拉昔：槟经济成长5.5% 制造业主要推动力 北马新闻

（槟城16日讯）槟州第一副首席部长拿督拉昔透露，与国家的5%国内生产总值比较，槟州经济成长为5.5%，而制造业仍然为州内经济成长的主要推动力。

他强调，制造业面对工业改革4.0来临的时代，这包括大数据的分析、云计算、电子商务及云纯源化及物联网。

他说，在我国，槟州是其中一个州属的生产总值的45%是由制造业所贡献，另50%则由服务业所贡献，以及于2008年至2016年，州内的投资增加高达73%，即从1999年至2007年的342亿，增加至592亿。

他指出，槟州的就业机会也增加15%，从2009年至2017年的12万1511个新就业机会，增加至2008年至2016年的13万9133个新就业机会。

他续透露，至去年为止，共有726间合作社在州内注册，其中329间位于槟岛及另397间位于威省，这些合作社的社员合共为22万4142名，股值为6亿1743万6326令吉，资产则为逾31亿，收入为逾13亿。

他是于周四晚上在与槟州各大商会、工商界及合作社代表对话暨开斋的晚宴上，致词中如此指出。