修道院女中耗逾200万扩建 第5层楼新校舍启用 北马新闻

（槟城16日讯）修道院国民型华文中学更上一层楼，启用第5层楼新校舍上课了！

为了吸纳更多槟州女生接受华文教育，柑仔园修道院女中耗资200多万令吉，花了1年多时间扩建第5层楼新校舍。槟州教育局长沙阿里今日受邀主持新校舍扩建落成典礼及修道院学校官方网站推介礼。

修道院女中第5层楼新校舍，共有10间宽敞的多媒体功能课室，另外添设2架电梯，该校师生今后可以充分利用舒适的新校舍汲取新知识，接受更完善的教育。

柑仔园修道院女中第5层楼新校舍落成典礼当天，也是修道院中小学各82及70周年纪念，以及修道院华校校友会40周年纪念日。4大盛事同日庆祝，全校师生、董事、家协及校友们聚集一堂，见证修道院中小学及校友会一路走来的艰辛。

槟州教育局长沙阿里说，工欲善其事，必先利其器，配合新世纪精明教学，柑仔园修道院女中排除万难扩建新校舍，添加多媒体功能课室，让学生可以事半功倍汲取新知识。

沙阿里赞扬修道院董事、家协及全校师生团结合作的精神，完成了新校舍教育事业梦想。

修道院学校董事长李文和说，初期的修道院是板墙低矮楼房，今天的修道院却是巍峨雄伟的建筑物，不但如此，学校软硬体设备可匹比先进学府。

他说，修道院能有今天，是创校先贤、热爱华教人士、历任校长、教师、校友们奉献青春岁月，栉风沐雨、胼手胝足、献计谋策、排除万难，所奋斗出来的成果。

李文和吁请更多校友身体力行，和母校保持联系，多参与校友会的活动，加入发展母校行列，让修道院中小学持续成长。

出席修道院学校4合1庆典嘉宾有：槟威华校董事联合会主席许海明、陈果亮督学；修道院校友会主席江陈映云、修道院中学家协主席洪钲理及各校主管。

李文和颁发纪念牌匾给修道院历届校长。右起：谢丽丽、张瑞玉、陈楚君、程丽仙、李文和、沙阿里、林芸华、郭锦爱、郭配吩、江陈映云及叶贵燕。