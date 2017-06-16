锺灵三校前董事会主席 陈文彬不参与月杪改选 北马新闻

（槟城15日讯）锺灵三校前董事会主席拿督斯里陈文彬今日表明，他不会参与本月杪举行的锺灵董事会改选，更不会接受任何提名，也不会投票。他也呼吁全体锺灵人让拿督郭显荣继续领导董事会。

他说，他已80岁了，无意竞选或受委该校董事会的职位。董事会改选时，他恰好在国外，因此不会出席有关改选活动。

他今午在美丽华中华海鲜餐厅召开记者会时，回答记者提问，是否支持锺灵发展大蓝图时说，他并不了解，所以不予置评。不过，他强调，锺灵要有正面的发展，不要有负面的发展。

陈文彬说，相信大家都知道锺灵中学在迎接创校百周年的同时，也发生了令广大热爱母校的锺灵校友及关心锺灵的社会人士担忧及心痛的纷争事件。许多负面文告及互相攻击的函件层出不穷！

“最令人心痛的是锺灵的其中4大团体更退出了董事会，让事情演变成更复杂及凌乱。这种情况真的让全体锺灵人深感遗憾及担忧。”

“我和一批年长及热爱和关心锺灵的校友们，经过深入讨论后，觉得我们应该为母校的和平及稳定，尽一份心意，希望全体校友及锺灵人能够放下个人的感受，把母校锺灵的前途放在第一位置，全心全力维护母校百年基业！”

让郭显荣继续领导 吁努力实现两大任务

会上陈文彬在读出他与一群热爱母校老学长们的文告，呼吁全体锺灵人，本着爱吾锺灵的精神，抛弃所有的恩怨，努力实现两大任务，即让拿督郭显荣继续领导董事会，并完成所有未完成的任务及解决董事会所面对的问题、为了精诚团结，四个退出董事会的团体，应该回归董事会。

“我们相信只要大家同心协力，一定可以排除万难，不但可以恢复锺灵的团结，还可以带领锺灵迈向另一个辉煌的百年！”

“锺灵人如果能够实现我们上述的愿望，就是送给母校庆祝一百周年最大和最好的礼物！”

勿因误解破坏学校发展

“我之前曾担任锺灵三校董事会主席一职3年，真不希望过去的努力，因为误解而使学校发展前功尽弃或被破坏！”

陈文彬针对锺灵最近引发的风波，作此回应。

他希望锺灵人能团结一致，不分你我，大家高高兴兴参与周六（17日）举行的锺灵百年校庆闭幕庆典活动。

他说，他也将参与校友会举办的晚宴，并预祝百年校庆闭幕庆典活动成功。