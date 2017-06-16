人民承担渡轮服务亏损 黄伟益促廖中莱陈德钦交代 北马新闻

（槟城16日讯）丹绒区国会议员黄伟益说，2014年，槟州港口有限公司因亏损而由Seaport Terminal （柔佛）私人有限公司接手私营化，当时联邦政府开出的条件是得承担渡轮服务的亏损，每年预计亏损1800万至2000万令吉。

他说，从马来西亚公司委员会资料显示，港口有限公司在还未被接管前，2013年确实面对亏损，但在接手之后，2014及2015年就有所盈利。然而，该私人有限公司在3年多后就将渡轮服务割让出去，由财政部属下管理公司国家基建公司接管，等于是将亏损由人民来买单。他因此要交通部长拿督斯里廖中莱及槟州港务局主席拿督陈德钦向人民交代及解释。

他今日是在槟州社青团秘书陈敬达陪同下召开记者会这么表示。“虽然Seaport Terminal （柔佛）私人有限公司要承担开始时的亏损，但从趋势可见，在重组债务及减少不必要的开销后，私人公司还是可以赚钱的，因此没有必要由国家基建公司承担。”

他解释，国家基建公司是负责营运公共交通，包括快捷通快铁和巴士。由于营运公共交通一定会面对亏损，若现在再接管渡轮服务，根本不可能赚钱，因此他认为，有钱赚时朋党受惠，亏损却由人民来买单。“要减低亏损就得有其他方式填补亏损，也相等于政府要给更大的补贴给国家基建公司，而这些政府给的补贴是人民的纳税钱。”

他质问，为何交通部长廖中来会允许这样的做法，为何他们被委任部长不是照顾人民的利益，反而是为了朋党利益，最后决定要人民承担更大亏损和债务。