充公资产总额达73亿 历来最大型充公行动 国内新闻

（吉隆坡16日讯）美国司法部充公一个马来西亚公司资产的行动再有新进展，在最新的诉状中寻求充公源自一马公司的5亿4000万美元资产，堪称有史以来最大型的充公行动。

美国司法部在15日发布的文告中阐明，综合早前于2016年7月追讨逾10亿美元的资产，以及上周入禀法庭追讨约1亿美元的资产，此案要充公的资产总和已达到约17亿美元（约73亿令吉），是美国司法部的追回盗窃资产行动组最大型的行动。

上述文告是由美国代助理司法部长勃朗哥、加州中区代联邦检察长桑德拉布朗、美国联邦调查局刑事调查组助理主任理查德森、美国国税局刑事调查组副主任佛特联合发布。

根据诉状，从2009年至2015年期间，有多达45亿美元属于一马公司的资金遭到一马公司高层与同伙挪用。

勃朗哥指出，今日的诉状，揭露这宗涉及数十亿美元的多年弊案另一章，进而把已鉴定的盗用资金推高至45亿美元（约190亿令吉）。

他说，这笔钱为所谓共谋者的奢侈生活提供资金，损害了马来西亚人民的利益。美国刑事部会坚定不移地努力保护美国金融体系的安全和廉正，不受各种滥用，包括那些寻求隐藏被盗财富的盗窃者所用，并将追回的资产归还给受害者。

“这些案件涉及数十亿美元，应该是用来帮助马来西亚的人民，但却被少数人用来满足他们惊人的贪婪。”

他披露，盗用一马公司的资金是通过一个奢侈的谎言网络和虚假的交易来实现的，而这些交易是由专门的律师和执法人员来持续处理。

理查德森则表示，今天的诉状提醒了联邦调查局在发挥打击国际腐败的重要作用。“当腐败的外国官员通过美国洗钱进行犯罪活动时，联邦调查局将努力不懈揪出这些官员，并追回挪用的资金。”

沙里夫丁：美司法部未寻求政府合作 指充公资产另有动机

首相新闻秘书拿督斯里登姑沙里夫丁认为，美国司法部最新诉状中的充公资产之举，背后另有动机。

沙里夫丁今日针对美国司法部最新诉状提到另一笔5.4亿美元（约23亿令吉）的资产被一马公司“盗窃”一事，通过文告表达了对这类“不必要和不合理”的指控一些事项和个人，仅仅是要牵扯到“国内政治操纵和干预”的举动表示担忧。

他也对于美国司法部再次没有寻求大马政府或一马公司的合作感到担忧，这显示了在充公资产背后是另有动机。

他亦提到，大马当局已对一马公司进行了大量且广泛的调查，结果没有发现任何犯罪行为。

“一马公司依然还是大马警方的调查对象。若当中有犯罪的证据，大马将毫不犹豫采取行动。在此之前，未经证实的指控不应被视为事实。”

他引述了美国司法部的文告内容：“民事没收的投诉仅仅是指涉及的金钱或财产或代表犯罪所得的指控，这些指控在直到法庭作出有利于美国的裁决前都无法被证明。”

他认为，司法程序不应是通过捕捉新闻头条来实现的，他声明，马来西亚是坚定地支持透明度和善政，这包括任何的指控都必须要有基本的事实根据，而不是政治对手的操弄。

“我们相信，正义将会彰显，马来西亚将继续与所有愿意的国际机构合作。”

“正如首相一直坚持的那样，如果有任何不法行为得到证实，法律之下没有例外。”

美国司法部周四启动另一项充公一马公司价值5亿4000万美元（23亿令吉）资产的行动。在去年，美国检察机关入禀民事资产没收诉讼，充公了超过10亿美元（约合42亿7000万令吉）的艺术品、房地产和其他几个人拥有的资产。

美国司法部在新一波行动中，寻求充公的资产包括

– 豪华游艇平静号（Equanimity）

– 软件公司Palantir Technologies的250万Series D优先股

– Electrum Group公司的所有权利与利益

– 红岩电影公司出品电影《阿呆与阿瓜》（Dumb and Dumber）的权利

– 红岩电影公司出品电影《老爸当家》（Daddy’s Home）的权利

– 德国画家海因茨（Heinz Schulz Neudamnn）为1927年默片《大都会》（Metropolis）所设计的电影海报版画

– 连锁健身中心Fly Wheel Sports的所有权利与利益

– 一颗11.72卡拉的心型钻石

– 一枚8.88卡拉的粉色钻石吊坠，外有11卡拉粉色钻石所包围

– 一副18卡拉的钻石珠宝，包括一条钻石项链、钻石耳环、钻石手镯与钻石戒指

– 一对钻石耳环与一枚相配的钻石戒指

– 毕卡索名画《静物与牛头骨》（Nature Morte au Crane de Taureau）

– 艺术家巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）的拼贴画《Redman One》

– 摄影大师黛安阿布丝（Diane Arbus）的名作《拿玩具手榴弹的男孩》