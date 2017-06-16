揭露刘特佐挪用资金 购值逾亿钻石项链 国内新闻

美国司法部在最新诉状文件中，揭露年轻富豪刘特佐曾挪用一马公司的资金为“一号官妻”（MO1’s wife）购买价值2730万美元（约1亿1600万令吉）的22克拉粉红钻石项链。

此外，德意志银行的贷款也被挪用来搜获27款18K黄金项链与手链，总值达130万美元（逾500万令吉）。

据美国司法部附上的一份251页的文件（Viceroy Complaint）提到，刘特佐是于2013年6月2日向纽约顶级珠宝设计师洛琳施华滋（Lorraine Schwartz）发短信，注明“要一颗18克拉粉红心形钻石，艳彩或略带艳彩。制成钻石项链。急要。”

不过，文件写道，刘特佐虽安排购买这款项链，但刘特佐的生意伙伴“Eric TAN”才是名义上的买家（nominal purchaser）。

无论如何，美国司法部声称他们握有证据，证明刘特佐或利用“Eric TAN”的电邮地址，以掩盖他与22克拉钻石项链买卖的关系。文件写道，支付22克拉粉红钻石项链的资金，来自一马公司在2013年发布的30亿美元债券。

另外，美国司法部也在文件中指刘特佐挪用源自德意志银行的贷款，购买27款18K黄金的项链与手饰，总值130万美元。#

购3700万珠宝钻石 赠澳名模米兰达

刘特佐也被指豪掷3700万令吉购买各类珠宝钻石，送给澳洲名模米兰达（Miranda Kerr）。

米兰达也是奥斯卡影帝李奥纳多的前绯闻女友。

根据美国司法部的最新诉状，刘特佐是于2014年1月29日发信息给纽约顶级珠宝设计师洛琳施华滋，表示想在情人节购买一条拥有心形钻石的项链。

文件指，施华滋公司（Schwartz Inc.）过后发出一张志期2014年2月5日的单据给刘特佐，注明购买产品为“11.72克拉心形钻石，包括各种链”，价格为129万美元（约550万令吉）。

文件也提到，从2014年2月至11月，刘特佐也曾向施华滋购买4套珠宝送给米兰达。之后，刘特佐在2014年内，前后购买了价值198万美元的“18克白金钻石”、11克拉的钻石耳环（150万美元）以及8.88克拉的钻石吊坠送给米兰达。