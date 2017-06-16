永福才子 文采生辉 力锵与《槟城新报》 名人墨宝

力锵的名字，在一百年前，经常被人误会，以为他是“力钧”。然而，事实上全然并不是，而是两个人出现在同一个时代。也许因为“力钧”曾在《槟城新报》发表过一篇《罗孝子传》，由于这层关系，更有人以为他们都在当时的《槟城新报》服务。但是，根据调查所得，只有力锵在该报做事，而“力钧”则没有。据知，他们是堂兄弟关系，从时间上看，力锵应该比“力钧”先抵达槟城，并在《槟城新报》工作一些日子。

“力钧”的事迹，之前我已在此谈论过，他是福州永福人举人出身，著名的中医师，曾为慈禧太后及光绪皇帝治病，1891年前来槟城游览，由于医术高明，不少病人都来求诊，声誉日隆，很受当地人敬重和欢迎。在槟期间虽不长久，但是槟城的文人骚客，多有诗词唱酬，颇多都与他交情甚笃，甚至巨商大贾，都以能够得到他的片言只字为荣。因此，不是写“传略”，就是为人写“园林”，“题记”，“游记”或“楹联”。《槟榔屿志略》这部书，也是他在这段时间里完成，为槟城保留了百年前的珍贵史料。

《槟城新报》被誉为是马来亚最早的华文报刊，力锵在《槟城新报》工作了一些时间。据知，该报创办于1895年，由林花鐕、林成辉父子创立，出版地点就在打石街的点石斋印字馆。首任主笔应是何渔古，何氏是广东南海人。除了舞文弄墨外，他还是一名儒医及诗人，后来他南下到新加坡，加入《叻报》工作。我们推测力锵是在何渔古之后接任其职位，继续为《槟城新报》服务。

力锵是清末的举人，只是，他为人比较保守，任职期间，报纸的内容，以及排版，似乎没有什么特别的改革出现，他也是一名诗人。1901年出版的邱菽园的《挥麈拾遗》，为我们介绍当时马来亚文坛活动的状况如下：“近四五年中,余所识能诗之士，流寓星洲中，先后凡数十辈，固南洋荒服历来未有之盛也”。

文中举出当时的诗人有李季琛、孔经、许南英、张骧、叶芾棠、林祗曾、邓家骧、郑文治、陈继俨、陈廷凤、力锵、王勋、王恩翔、梁炳光、梁启超、丘逢甲、康祖诒、林鸿荪、徐亮诠、黎树勋、秦鼎彝、于斌椿、左秉隆、康有为、胡汉民、汪精卫、陈宝琛、黄遵宪、杨云史、王芝、叶季允、何渔鼓、陈省堂、吴钝如、李清辉、吴钝如等。

这倒是一份很珍贵的资料。只是，力锵遗留在槟城的墨宝不多，我抄录下1899年，他曾为“江氏太安人”亲笔撰写的墓志，作为本文的结尾。

江太安人墓志铭 永福力锵撰并书

“太安人江氏讳美玉，双滔杨公之配也。公闽海澄三都人，世居霞阳，少商槟城，遂家焉，娶同里泮公长女，即太安人也。余钦太安人懿德而又重良友之请也，乐次其事而铭之曰：维子贤母迪，诸幽以文安其居”。