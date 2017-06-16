财政预算案的展望 社论

首相兼财政部长拿督斯里纳吉披露，2018年财政预算案将于10月27日提呈国会下议院。他说希望确保提供一个符合每一个人民需求的财政预算案。

首相强调政府将继续发挥创造“可负担”的生活环境，为低收入和中等收入者提供高质量的住房。在屋价高涨的今天，这项措施来得正合时，让人民充满期待。

在经济不景气当儿，人民无不希望政府把钱花在对的地方，多拨款发展国家，振兴经济与提升令吉币值。

政府在每年的预算案中，为政府部门及各领域提供钜额拨款，也提出惠民措施建议，但拨款是否到达目标群手上？公帑是否被善用?预算案提呈国会，在辩论通过后，政府是否有定期检视及验收成果？

尽管政府推出多项惠民措施，包括援助金、购书券、房屋计划等，可是人民仍面对日常生活费沉重、房价过高、教育费压力大的总总问题。

财政部每年财政预算案前夕，在网上征询民意的结果大同小异，所以，人民要什么，政府是知道的，关键在于政府是否真正聆听民意、深入了解民困，推出真正惠民的预算案，让人民感受到钱用在对的地方。

每一年的财政预算案，除了发展开销，更多的预算是拨到行政开销上，包括用来支付公务员薪俸。

虽然政府要在今年面对经济严峻挑战，但全国大选即将来临的传闻甚嚣尘上，国内百多万公务员大军的铁饭碗还是稳如泰山，行政开销金额再庞大，政府还是愿意付给。

我国约有160万名公务员，约占全国劳动力的11%；公务员对人口比率非常高，单单薪资、退休金和其他酬劳等，每年就占政府预算约三分之一，也是最大笔开销。

在人人自保的市场，政府也喊财政吃紧，不过看看那人数多达160万的公务员阵容，俨然就是个超大型的铁饭碗。

政府向来减补贴省开销、加税增收入，如今补贴减得七七八八，国人手头已经紧到不得了，与其继续削减开销，应该也是时候考虑充分利用现有资源，不要再扩大公务员阵容，让全民享受到财政预算案带来的好处。